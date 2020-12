Algérie: Promouvoir l'action commune pour relever les défis du Tourisme arabe

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a insisté mardi sur la promotion de l'action commune entre les pays arabes, à travers un partenariat "renforcé et global" permettant de faire face aux difficultés et défis auxquels se heurte actuellement le tourisme arabe.

Intervenant aux travaux de la 27e session du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes du tourisme, tenue par visio-conférence, le ministre a indiqué que les recommandations et décisions qui seront arrêtées lors de cette rencontre, impliquent de "consentir des efforts pour leur application dans le cadre d'une approche participative et de concertation"

A ce titre, le ministre a réitéré "l'engagement de l'Algérie à poursuivre son appui aux efforts arabes, en vue de développer une industrie de tourisme, pionnière, durable et sûre".

Pour le ministre, les résultats obtenus actuellement témoignent du succès collectif dans limitation des retombées de la pandémie. Ils se veulent aussi un exemple à suivre pour une reprise progressive, souple et sûre d'un nombre d'activités.

Pour ce faire, poursuit le ministre, l'Algérie s'attèle à "la mise en œuvre de plans, en vue d'une reprise progressive des activités touristiques soumises au contrôle, en focalisant davantage sur l'application des protocoles sectoriels globaux de santé et de sécurité, à l'instar du protocole sanitaire préventif contre le Coronavirus".

Estimant que la tenue des travaux de cette session en ces circonstances sanitaires exceptionnelles, "est une preuve de la forte volonté commune de surmonter cette conjoncture sensible que traverse le tourisme mondial et arabe", M. Hamidou a souligné que le débat autour des thèmes inscrits à l'ordre du jour de la 23e session du Conseil interministériel, prévu mercredi, "est une démonstration de la préparation proactive visant à faire face aux difficultés et aux défis auxquels est confronté le tourisme interarabe".

Il est également question, dans le cadre de ces propositions, d'unifier les mécanismes d'assistance sécuritaire, notamment la réception des plaintes par les touristes en diverses langues, la mise en place des programmes pour aider les touristes et l'organisation de sessions de formation en présentiel ou en ligne, à l'effet d'améliorer la sécurité du tourisme.

En ce qui concerne le renforcement du secteur du tourisme en Palestine, le ministre a souligné la nécessité de mettre en œuvre la décision du Conseil ministériel arabe du tourisme en 2018 qui a invité les pays arabes à élargir les investissements touristiques en Palestine, afin d'instaurer une industrie touristique palestinienne et de préserver le patrimoine civilisationnel, culturel et patrimonial de la région.