Gabon: COVID - Des chauve-souris pour une « nouvelle pandémie » ?

La crise sanitaire du coronavirus au Gabon, comme partout dans le monde, ne compte certainement pas faiblir si tôt. Dans un centre de recherches expérimentales de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, des scientifiques examinent d'éventuels nouveaux virus qui seraient portés par des chauves-souris, dont ceux-ci sont susceptibles d'être transmis aux humains.

Le combat pour prévenir les pandémies est désormais acté et sans fin. « Vu l'état dans lequel le monde se retrouve, tout est envisageable ». Selon Agence ECOFIN, les chercheurs du Centre Interdisciplinaire Médical de Recherches de Franceville (CIRMF) auraient entrepris de se rendre dans la province de l'Ogooué-Ivindo, précisément à la grotte de la Zadié afin d'analyser de possibles virus émergents, notamment chez la chauve-souris.

« Notre travail consiste à identifier les agents pathogènes qui pourraient représenter un danger pour les populations humaines et comprendre les transmissions inter-espèces », exprime le professeur Gaël Maganga, codirecteur de l'unité Émergence des maladies virales du CIRMF, qui abrite l'un des deux laboratoires P4 d'Afrique, une classification internationale autorisant la manipulation des virus les plus dangereux dans ces bâtiments hermétiquement clos. Ce dernier aurait également mis en évidence la présence d'un certain nombre de coronavirus en circulation chez les chauves-souris, dont certains proches du coronavirus humains. Une stratégie d'identification, certainement efficace, qui permettrait de stopper la chaîne de contamination.

Le meilleur moyen de lutter contre une épidémie, d'après le Professeur Gaël, est d'identifier le plus rapidement possible l'animal réservoir pour l'isoler et couper la chaine de transmission. Pour rappel, l'objectif de ces scientifiques serait d'étudier le rôle des chauves-souris dans les nouvelles épidémies, notamment le SRAS-CoV-2 à l'origine de la Covid-19 qui paralyse le monde entier.