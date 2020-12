Angola: La suppression de visa stimule la coopération entre l'Angola / São Tomé et Príncipe

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a souligné, ce lundi, à Luanda, l'importance de l'accord portant suppression de visa entre l'Angola et São Tomé et Príncipe, pour dynamiser et renforcer les relations de coopération bilatérale.

S'adressant à la presse en marge de la signature de l'accord sur suppression de visa entre les deux pays, Téte António a déclaré que l'Angola et São Tomé et Príncipe avaient pris les devants en ce qui concerne la vision de la CPLP en la matière.

Selon le ministre, São Tomé et Principe est déjà une destination privilégiée pour les Angolais et la suppression de visa est une incitation pour les deux peuples à voyager davantage dans les deux territoires.

A cet égard, il a rappelé qu'en 2019, les deux États avaient identifié les domaines pour une nouvelle stratégie de coopération, à savoir le tourisme, les transports et l'exploration des hydrocarbures en offshore.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, avec la signature de l'accord, les deux pays écrivent une page en lettres d'or de l'histoire des liens existants, y compris les liens de sang qui unissent les deux peuples.

Les relations amicales et de coopération entre l'Angola et São Tomé et Príncipe, a renchéri Téte António, sont fondées sur des facteurs politiques, historiques, culturels et géographiques.

Téte António a déclaré que l'intention était de contribuer à la revitalisation de la coopération et insuffler une nouvelle dynamique pour le développement des domaines d'intérêt mutuel identifiés, renforçant les lignes générales de la coopération bilatérale.

À son tour, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de São Tomé et Príncipe, Edite Ramos da Costa Ten Jua, a qualifié d'historique l'accord que les deux États venaient de parapher.

Edite Ramos da Costa Ten Jua a souligné que la suppression de visa favoriserait le tourisme et les affaires dans la région.

«L'Angola a toujours été, est et sera un partenaire privilégié pour São Tomé et Príncipe», a-t-il déclaré.

L'Angola et São Tomé et Príncipe ont officialisé leur coopération en février 1978, par le biais de l'Accord général d'amitié et de coopération, et de la Commission bilatérale mixte créée en janvier 1980. Cette Commission mixte a tenu sa sixième et dernière session, à Luanda, en novembre 2007.

Ces instruments juridiques ont permis la signature de plus de 26 accords sectoriels dont la mise en œuvre effective est inférieure aux attentes initiales.