Angola: Prodesi approuve 599 projets

Luanda — 599 projets ont été approuvés par les instruments financiers du Programme d'appui à la production, diversification des exportations et de remplacement des importations (Prodesi), de 2019 à nos jours.

Ces données ont été publiées, ce mardi, par le secrétaire d'État à la Planification, Milton Reis, alors qu'il s'exprimait lors d'un briefing organisé par le ministère de l'Économie et de la Planification, et a précisé que les projets approuvés s'élèvent à 456 milliards de kwanzas et pourraient créer environ 53 mille nouveaux emplois.

Il a souligné certaines institutions bancaires qui ont approuvé, la semaine dernière, des projets pour le secteur productif, en mettant l'accent sur les banques Negócio internacional, avec 24 projets, du Développement africain (six), Angolano investimento angolais (2), Económico (2), de Fomento Angola (1), Prestigio (1), Sol (1), de Comércio e Indústria (1), de Crédito do Sul (1) et Caixa de Angola (1).

Il a mentionné que les secteurs avec des projets approuvés par Prodesi étaient l'agriculture, avec 271 projets, le commerce et distribution (168), l'industrie manufacturière (102), l'élevage (25), la pêche maritime (14), l'aquaculture (14) et la pêche continentale (5).

Quant aux provinces, Milton Reis a déclaré que la liste des projets approuvés par Prodesi était menée par Luanda, avec 142 projets, suivie de Huambo (55), Benguela (46), Huíla (41), Bié (38), Cuanza Sud (38), Uíge (32), Cabinda (27), Cunene (27), Bengo (24), Zaïre (22), Moxico (20), Malanje (19), Lunda Sul (18), Cuando Cubango (17) ), Cuanza Norte (12), Namibe (11) et Lunda Norte (10).