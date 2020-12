Congo-Brazzaville: Vient de paraitre - Lagui Moyen signe « Education et gouvernance universitaire au Congo Brazzaville »

Paru en novembre 2020 aux éditions L'Harmattan, en France, l'ouvrage « Education et gouvernance universitaire au Congo Brazzaville » présente le processus de gestion scientifique et humaine de l'Université Marien Ngouabi au Congo depuis son indépendance, en 1960.

L'auteure apporte à travers son livre une analyse objective et revisite l'histoire de l'enseignement supérieur en République du Congo de 1960 à 2019. Etudiante d'abord puis agent, Lagui Moyen est en partie témoin de ce processus, les deux cent quinze pages et dix chapitres de cet ouvrage démontrent les failles et les réussites d'une entité vieillissante dans un monde où la formation et la recherche prennent de l'ampleur et guident les pas du développement.

Plusieurs illustrations remémorent la gestion de cette institution par des hommes intelligents et valeureux. L"écrivaine appelle au réalisme et au changement de mentalités, cela n'est possible que par une synergie d'ensemble qui permettra de surmonter les défis auxquels l'Université Marien Ngouabi reste confrontée.

L'auteure souligne que l'Université Marien Ngouabi hérite d'anciennes structures ayant servi au bon vieux temps de la colonisation, lesquelles se trouvent éparpillées dans toute la ville de Brazzaville. « De toute évidence, il revient à l'Etat de donner un noueau souffle à l'Université Marien Ngouabi de façon à galvaniser les énergies, seule et unique voie de réussite et de sortie. », page 129

S'interrogeant sur la qualité de la formation, son adéquation à l'emploi, la question des salaires et bourses à l'origine de grèves à répétition, l'auteure fait des propositions pour l'avenir de l'enseignement supérieur au Congo Brazzaville.

« L'adéquation formation-emploi est l'un des problèmes qui minent l'évolution de notre enseignement supérieur, du fait que nombre de diplômés qui sortent ne trouvent pas d'emploi dans leur domaine. Ce n'est pas tant la faute de l'institution qui forme mais de l'Etat principal employeur dont la politique à ce niveau vit au rythme d'une conjoncture souvent morose. », a fait savoir l'auteure à la page 88

En dehors des édifices, des amphithéâtres, le rectorat, la scolarité centrale, la grande bibliothèque nouvellement construite, l'écrivaine note avec satisfaction, la construction de l'Université Denis Sassou Nguesso de Kintélé et, formule les propositions à l'égard de sa gestion sur le plan du transport et de son désenclavement. Elle sollicite aussi la création des grands pôles universitaires dans toute la République du Congo.

« Si la tendance n'est pas tant de dissimuler les réalités de notre université, force est de constater qu'il subsiste d'énormes faiblesses tant structurelles que financières qu'il convient d'examiner », a-t-elle dit à la page 88.

Lagui Moyen est de nationalité congolaise, née à Okoyo dans le département de la Cuvette -Ouest. Elle est détentrice d'un Master professionnel en Communication et Marketing. De 2014 à 2017, elle a occupé le poste de chef de service des missions et relations publiques de l'Université Marien Ngouabi avant d'être affectée en complément d'effectif à la direction des relations avec le monde du travail où elle exerce actuellement.

L'ouvrage « Education et gouvernance universitaire au Congo Brazzaville » est sa première publication. Le livre est vendu à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville et en ligne.