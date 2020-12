Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Frocad met en place une commission ad hoc

Le collège des présidents du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique (Frocad) vient de démettre le 21 décembre à Brazzaville, au cours d'une réunion, sa coordination nationale dirigée par l'ancienne ministre du Commerce et des Approvisionnements, Claudine Munari et a mis en place une commission ad hoc présidée par Clément Mierassa.

La décision de démettre la coordination nationale est consécutive à la participation de Claudine Munari à la concertation politique de Madingou dans la Bouenza du 25 au 26 novembre 2020, sans avoir reçu mandat du Frocad.

Après d'intenses débats sur ce sujet au cours de cette rencontre, indique le communiqué de presse, le collège des présidents a décidé de la mise en place d'une commission ad hoc de quatre personnes pour tirer les leçons de cette crise et envisager la poursuite du combat politique conformément aux orientations de la fédération de l'opposition congolaise.

La commission ad hoc prévoit d'organiser, dans les meilleurs délais, une assemblée générale du Frocad dont l'objectif est de mettre en place des instances définitives de la coalition.

Rappelons que le Frocad a été créé en 2016 pendant les débats chauds sur le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. A cette époque, les participants du « non » défendant l'ordre constitutionnel, s'opposaient au changement de la loi fondamentale arguant que les institutions issues de la Constitution précitée sont caduques et devraient conduire à la déchéance du président de la République Denis Sassou N'Guesso.