Congo-Brazzaville: Fédération congolaise d'haltérophilie - Fernand Sabaye reconduit au poste de président

Le président de la Fédération congolaise d'haltérophilie et culture physique(Fecoculha), Fernand Sabaye, a bénéficié une fois de plus de la confiance des athlètes et dirigeants de cette discipline sportive pour le compte de l'olympiade 2021-2024.

Véritable féru et amoureux de la discipline, Fernand Sabaye a promis de ne pas décevoir ceux qui lui ont fait confiance et a d'ores et déjà tracé son caneva de travail. Il souhaite, en effet, miser sur la valorisation ainsi que la promotion de ce sport sur le plan national et international.

« Nous continuerons le travail pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons dans notre fédération l'haltérophilie, la force athlétique et le bodybuilding. Il n'y a aucune discipline qui peut se développer sans pour autant pratiquer nos différentes disciplines... », a signalé Fernand Sabaye.

Malgré son dynamisme, Fernand Sabaye a regretté le fait que la fédération dont il a la charge n'est pas du tout accompagné. Pour pallier cette situation peu reluisante, le président de la Fecoculha compte se tourner vers les partenaires et sponsors privé et public.

« Nous souhaitons cette fois être accompagné pour que nous exerçons normalement notre mission de fédération de base. Pour avoir un bon football, par exemple, les joueurs doivent développer leur force athlétique, leur force physique. Et, c'est notre fédération qui est censée donner ces techniques. C'est la même réalité pour d'autres disciplines sportives », a -t-il ajouté.

Pour réaliser tous ses objectifs, Fernand Sabaye travaillera en synergie avec les autres membres du bureau exécutif. Il s'agit d' Arish Gervais Maboundou élu au poste de 1er vice-président, Kartyl Gwladyn Chrisostone Diafouka vice- president suivi d' Emmanuel Papy Delima. Le secrétariat général est dirigé par Charles Justin Dinga qui est secondé par Antoine Christel Mondo. Quant à la trésorerie générale, elle est géréé par Bénédicte Mangala tandis que Malonga Mayoulou Aymard Sydney et Loufouandi Salomon Germaris sont des membres. Pour leur part, Moussounou Ngono Lesly Charteris et Bamanga- Nguimbi Sacré Cœur occupent les fonctions de commissaires aux comptes.

Notons que l'haltérophilie est un sport consistant souvent à soulever des poids. Dans sa forme moderne, c'est un sport de force nécessitant également la maîtrise d'une technique particulière, vitesse, souplesse, coordination et équilibre. En compétition, deux mouvements sont évalués : l'arraché et l'épaulé-jeté.