Congo-Kinshasa: Musique - Céline Banza livre un show mémorable à la Halle de la Gombe

Pour la lauréate Prix Découverte RFI 2019, c'était un honneur de recevoir sa récompense devant son public à Kinshasa et, qui plus est, de livrer le dernier concert de la ville le 17 décembre, à la veille de l'entrée en vigueur des mesures restrictives prises par le président de la République en vue de faire face à la seconde vague de la covid-19.

Veinarde, Céline Banza a fait son show face à un public emballé, en majorité jeune, la veille de la date fatidique du 18 décembre. Ce dernier concert live était sa première grande scène sur Kinshasa depuis son sacre en novembre 2019. Aussi enthousiaste que la chanteuse qui venait de recevoir son prix, l'assistance lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Comme quoi, il était visiblement en attente de ce grand rendez-vous qui s'est tenu à quelques heures de l'entrée en vigueur de l'interdiction des productions artistiques faisant partie des mesures levées pour éviter ou tout le moins limiter la propagation de la maladie à coronavirus. L'excitation était à son comble car comme l'a déclaré Céline au Courrier de Kinshasa : « Depuis le prix, c'est la première grande scène. Juste après le prix nous sommes partis pour une grande tournée et à notre retour c'était le confinement ».

« Nous avions hâte de revenir sur scène », nous a confié Céline et pour l'occasion, Banza Muik a assuré. Le répertoire, treize chansons a été du goût du public. Réclamée à cor et à cri par le public, Tere Mbi, son morceau le plus connu aujourd'hui qui lui a obtenu le prix a été joué au milieu de la soirée. Émouvante, cette rencontre de la graine de star avec son public déjà conquis, l'est devenue plus encore au moment où est monté sur la scène son père adoptif, Antoine Ndongala. Avec des larmes pleins yeux qu'elle essuyait d'un revers de la main, Céline a évoqué un épisode douloureux de sa vie méconnu du grand public. L'abandon par la famille élargie à la mort du géniteur et le soutien reçu de celui qu'elle appelle à présent papa. C'était sûrement là, au-delà de l'honneur que RFI lui avait fait d'avoir organisé sa remise de prix sur sa terre natale, un motif de joie exprimé en larmes de reconnaissance envers celui qui l'avait pris sous son aile. Au final comme elle nous l'a fait savoir Céline, l'instant était magique ! « Je suis très touchée d'avoir fait ce concert ici, car c'est le prix de toute la RDC. Après avoir vu le soutien dont j'ai bénéficié, j'estime que ce prix est à nous tous, nous l'avons eu ensemble. J'ai été honorée de recevoir Couleurs Tropicales, RFI qui se sont résolus de venir ici à la dernière minute. C'est une fierté pour moi d'avoir pu l'obtenir », nous a-t-elle confié.

La covid, on fait avec

Clôturé en danse, le concert était un moment mémorable pour lequel Céline s'est montré reconnaissante et l'a dit au Courrier de Kinshasa à qui elle avait accordé une interview en janvier dernier : « Merci à vous tous d'être venus passer ce moment avec moi. Comme nous l'avons commencé et nous la terminons avec vous, cela me touche beaucoup ».

Et pour la suite, dit Céline avec conviction : « On fait avec la Covid-19. Mais déjà, ce 8 janvier, l'album sortira mais avant cette date nous serons déjà partis en tournée. J'invite les mélomanes à l'écouter, l'acheter et nous envoyer des retours. J'espère que là où je serai, partout où j'irai, je passerai des bons moments avec le public ».