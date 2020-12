Soudan: Le Soudan et l'Éthiopie examinent la démarcation des frontières internationales

Khartoum — Le Soudan et l'Éthiopie ont repris mardi les réunions du comité de démarcation des frontières entre les deux pays.

La partie soudanaise présidée par le Ministre des Affaires du Cabinet, ambassadeur Omar Manis, tandis que la partie éthiopienne est présidée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen.

S'adressant à la séance inaugurale, l'Ambassadeur Manis a indiqué la forte volonté dont jouissent les deux parties de redessiner les frontières entre les deux pays et leur possession d'une image claire, de connaissances accumulées et de confiance mutuelle, confirmant les liens historiques et intimes forts qui caractérisent le relations entre le Soudan et l'Éthiopie.

Le Vice-Premier Ministre éthiopien a remercié le gouvernement et le peuple soudanais à l'application de la loi et de l'ordre dans la région du Tigray, faisant allusion à la situation de paix, de stabilité et de sécurité qui prévaut actuellement dans la région.

Il a appelé les citoyens de la région à retourner en Éthiopie, affirmant la disposition de son gouvernement à faciliter leur rapatriement volontaire.

Le responsable éthiopien a affirmé le soutien de l'Éthiopie au Soudan durant la période de transition et œuvre ensemble dans les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, soulignant que certaines tensions frontalières ne nuiraient pas aux relations enracinées entre les deux pays.

"L'escalade aggravera la situation et suspendra les activités quotidiennes de la population des deux pays", a-t-il dit.