Maroc: Dr Hamdouk félicite la restauration de l'immunité souveraine du pays

Khartoum — Le Premier Ministre Dr Abdullah Hamdouk a félicité le peuple soudanais pour l'approbation par le Congrès Américain de légiférer la paix légale pour le Soudan, qui rétablit l'immunité souveraine du pays et fournit l'aide de développement et de soutien financier pour démarrer le processus d'annuler les dettes.

Dr Hamdouk a ajouté, dans son tweeter, "Maintenant, le gouvernement de transition a rempli l'une de ses plus grandes promesses envers notre peuple, et nous faisons un très grand pas vers le développement de nos relations extérieures d'une manière qui sert les intérêts politiques et économiques de notre pays. "

Hamdouik a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet accomplissement historique, qui renforce les intérêts du Soudan et contribue à la consolidation de la transition démocratique dans le pays.

Il a expliqué que le plus proéminent de ce qui était inclus dans la loi de la paix juste adoptée par le Congrès hier soir est la restauration du Soudan de son immunité souveraine contre tous procès futur lié à la période de son inclusion dans la liste du terrorisme, en plus du soutien direct et indirect estimé de 1,1 milliard de dollars, ainsi que le montant d'un milliard de dollars que l'Amérique s'est engagée à payer au titre des arriérés du Soudan envers la Banque Mondiale.