Maroc: Signature d'une convention collective entre Ozone Khouribga et le bureau syndical de l'entreprise affilié à l'UGTM

Khouribga — La société Ozone Khouribga relevant du Groupe Ozone Environnement et Services a signé, mercredi à Khouribga, une convention collective avec le bureau syndical affilié à l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

La cérémonie de signature de cette convention collective s'est déroulée en présence du ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, du Secrétaire général de l'UGTM, Enaam Mayara, et du Président Directeur Général du Groupe Ozone, Aziz El Badraoui.

Dans une allocution à cette occasion, M. Amkraz a indiqué que cette convention aura des retombées positives tant sur la qualité de vie à Khouribga que sur l'avenir des relations professionnelles au sein d'Ozone Khouribga, la société délégataire des services de propreté à Khouribga.

Cette convention aura également un impact positif sur le climat social, la promotion sociale et professionnelle des ressources humaines de cette entreprise ainsi que sur la compétitivité et les prestations assurées par Ozone Khouribga, a ajouté le ministre.

M. Amkraz a affirmé à cet égard que la signature de cette convention constitue une occasion pour souligner la dynamique importante en ce qui concerne la promotion de la négociation collective qui a débouché sur la conclusion de plusieurs conventions collectives de travail dans notre pays, et ce, dans différents secteurs productifs notamment l'aéronautique, les technologies de pointes et la gestion des déchets.

Cette dynamique, a-t-il expliqué, est favorisée par l'existence d'un cadre législatif et organisationnel adéquat ainsi que par les efforts soutenus que déploient les services du ministère du Travail et de l'insertion professionnelle dans le cadre de leurs prérogatives en veillant à appliquer la loi et à fournir des conseils aux employeurs et employés outre la gestion du climat social, la promotion des négociations collectives ainsi que la conclusion des conventions collectives de travail.

Le ministre a en outre fait observer que le Maroc a oeuvré pour mettre en phase sa législation sociale aussi bien avec les dispositions de la convention internationale n° 98 relative à l'organisation et à la négociation collective, qu'avec la convention n° 154 sur la promotion de la négociation collective et la convention arabe n°11 portant sur la négociation collective.

Le Royaume a également veillé à inscrire le droit à la négociation collective dans la Constitution de 2011, a-t-il insisté.

Pour sa part, le SG de l'UGTM a mis en relief l'importance de cette convention tant pour la continuité de la société Ozone Khouribga que pour la protection des droits de ses employés. Il a également salué l'esprit de cette convention collective ainsi que les dispositions importantes qu'elle englobe, relevant que cela témoigne de la paix sociale qui règne au sein de cette entreprise et confirme que cette dernière respecte le droit du travail.

La signature de cette convention est aussi un signal que le mouvement syndical oeuvre pour la paix et la stabilité sociales, qui sont indispensables pour drainer les investissements et contribuer à consacrer la démocratie et la pluralité, a indiqué M. Mayara.

De son côté, le PDG du Groupe Ozone Environnement et Services a affirmé que cette convention vient consacrer l'ouverture du Groupe sur son environnement laborieux et sur sa représentativité syndicale ainsi que l'importance qu'il accorde à l'élément humain.

Cette convention, qui prévoit une série d'avantages sociaux et économiques au profit des employés, consacre également la culture participative et collaborative entre l'employeur et le salarié qui participe à préserver les droits et acquis du personnel et la stabilité et la paix sociale au sein de l'entreprise, a-t-il ajouté.