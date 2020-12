Maroc/Mali: Ligue des champions - Sacré adversaire malien pour le Wydad

Coupe de la Confédération: Matches formel pour la RSB et jouable pour le TAS

C' est reparti pour le Wydad qui en est à sa sixième campagne d'affilée en Ligue des champions. Les Rouges défieront ce soir à partir de 17 heures à Bamako la formation du Stade Malien, et ce pour le compte du match aller du premier tour, l'une desrares affiches à ce stade de la compétition. Pour le WAC, demi-finaliste lors de la précédente édition, les choses sont bien claires : regagner la maison sans dégâts en vue d'envisager la seconde manche dans de parfaites dispositions.

Contrairement à d'autres grosses écuries, le club casablancais n'a pas été gâté par le tirage au sort, en croisant d'entrée le chemin d'un adversaire, certes, à ne pas cataloguer parmi le Top dix des meilleurs clubs africains, mais qui reste une sacrée pointure habituée des tours avancés des C1 et C2, d'autant plus qu'il est leader du championnat malien après quatre journées disputées.

Au tour inaugural, le Stade Malien avait éliminé le club d'Ashanti GB après s'être imposé en aller (2-0) et au retour (1-2). Le WAC abordera l'opposition de ce soir privé de certains de ses éléments dont les plus en vue sont Cheikh Comara, Yahya Jabrane et Aymane El Hassouni, en plus de la nouvelle recrue Soufiane El Mouden qui avait subi en France une intervention chirurgicale et qui est en convalescence. Côté revenants, le club pourra compter sur les services du chevronné Salaheddine Saïdi, tout comme Ayoub Skouma dont la première apparition avec le club de ses premières amours est vivement attendue par les supporteurs wydadis. Les lauréats de l'édition 2017 sont tenus donc de montrer un nouveau visage, digne du standing d'un abonné de la C1. Ils doivent faire oublier les copies rendues jusqu'ici en championnat où certes ils gagnent mais sans pour autant convaincre.

A noter que le second représentant du football national en Ligue des champions, le Raja de Casablanca, devait affronter hier en déplacement l'équipe sénégalaise de Teungueth. Il y a lieu de signaler qu'en plus du match Stade Malien-Wydad, ce premier tour sera rehaussé par d'autres chocs dont deux pourraient être fatals aux clubs soudanais d'Al Merrikh et d'Al Hilal Oumdurman qui se mesureront respectivement aux robustes formations d'Enyimba du Nigeria et d'Asante Kotoko du Ghana.

Quant aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs, ils seront à l'épreuve des Angolais de Primeiro Agosto, au moment où le champion sortant, le National du Caire où évolue l'ex-Rajaoui, Badr Benoun, a eu droit à un tirage au sort clément, en héritant de la modeste équipe de Sonidep du Niger. Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, le tenant du titre, la Renaissance de Berkane, devra faire son entrée en matière aujourd'hui à 17 heures, en donnant le ton loin de ses bases à l'équipe mauritanienne de Tevragh-Zeina, en match aller du premier tour.

Sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux protagonistes. Tevragh-Zeina, qui avait sorti au tour précédent les Guinéens de Kaloum Stars, nourrit tout de même le vœu pieux de franchir ce cap et de créer, d'après les dires de ses dirigeants, la grosse surprise de ce tournoi. Sauf qu'entre vouloir et pouvoir, il y a tout un monde et ce tour ne devrait être qu'une simple formalité pour les Berkanis qui avaient effectué depuis leur arrivée à Nouakchott deux séances d'entraînement au stade olympique. Si pour la RSB, il est question d'un tour de chauffe, pour le TAS, pensionnaire de la Botola D2, ce n'est pas du tout le cas.

Le club casablancais, cher à tous les habitants de Hay Mohammadi, jouera ce soir à domicile à partir de 20 heures contre l'équipe béninoise de FC ESAE. Le TAS s'était qualifié à ce tour au détriment de la formation gambienne de Gamtel qui avait déclaré forfait au match retour,sachant qu'à l'aller, les Casablancais s'étaient imposés sur le score de un but à zéro. A noter que ce tour des deux épreuves, Ligue des champions et Coupe de la Confédération, est l'ultime étape avant le démarrage de la phase de poules.