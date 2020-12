Sénégal/Maroc: Qualif' Ligue des Champions - TFC-Raja: Les Rufisquois veulent assurer dès la première manche

Teungueth Fc disputera la première manche de sa double confrontation avec le Raja club Athletic de Casablanca aujourd'hui, au stade Lat Dior de Thiès, à partir de 17h. Ce sera aussi le dernier virage des préliminaires de la Ligue des champions que le club rufisquois disputera dans la perspective d'une qualification pour les phases de groupe de cette compétition. Les Marocains eux sont déjà arrivés hier matin par vol spécial et se sont entraînés l'après-midi.

Le duel Teungueth Fc-Raja Club Athletic de Casablanca de cet après-midi, au stade Lat Dior de Thiès, est parti pour être prometteur. Depuis leur qualification contre Gambia Armed Forces au tour précédent, Youssouph Dabo et ses joueurs se sont remis au travail pour préparer la délicate confrontation avec les Casablancais qui étaient exemptés au premier tour.

Mais pour les Rufisquois, il s'agit de bien négocier cette manche aller avec toutes les précautions possibles. Hier d'ailleurs, ils ont reçu la visite des dirigeants de la Ligue pro venus les encourager. À deux pas de l'entrée de la phase finale de la Ligue des champions, Teungueth Fc aura besoin de la mobilisation de tout le monde pour passer l'obstacle marocain.

Et dans leur esprit, les hommes du président Babacar Ndiaye sont prêts à affronter l'adversaire, même si au demeurant, ils manqueront de compétition en championnat. Tout le contraire du Raja qui en est déjà à la 4e journée du Botola Pro (championnat marocain) ; sa dernière victime est la Renaissance de Berkane battue (1-0) à domicile samedi dernier pour le match au sommet de ce championnat. Mais Teungueth Fc en a vu d'autres et l'a démontré contre Gambia Armed Forces tenu en échec à domicile (1-1) avant d'être battue à Thiès (2-0) au match retour.

El Hadj Moutarou Baldé et ses coéquipiers sont toutefois conscients de l'enjeu de ce premier match à domicile et savent aussi que le Raja, c'est un cran au-dessus. Des paramètres que le coach Youssouph Dabo a bien pris la mesure et compte les exploiter à son profit. Avec l'objectif déclaré d'intégrer la phase finale de la Ligue des champions, Teungueth Fc mesure bien le chemin à parcourir dans cette prestigieuse compétition.

Et pour l'entraîneur adjoint du club rufisquois, Abdoulaye Guèye, l'équipe fera tout pour gagner. «Nous savons que le Raja est une grande équipe, nous savons aussi qu'il a joué la demi-finale de la dernière Ligue des champions. Donc forcément, il sera favori pour ce match. Mais nous saisirons notre chance dans cette double confrontation et nous la jouerons à fond», a indiqué Abdoulaye Guèye qui estime par ailleurs que la qualification se jouera au retour. «Car à l'aller, il faudra prendre un avantage conséquent pour se mettre à l'abri au retour. On jouera donc pour la qualification», a-t-il assuré.

Raja de Casablanca, un club parmi les plus grands

Depuis les glorieuses années de la Jeanne d'Arc, les clubs sénégalais n'ont plus été en phase de groupes de la Ligue des champions. L'avènement du football professionnel en 2009 n'a pas permis de briser le plafond de verre. De la Linguère à Génération Foot en passant par le Casa Sports le Jaraaf, Diambars, l'Us Ouakam, la Douanes, l'Us Gorée ou encore l'As Pikine, tous les clubs engagés n'ont pas réussi à suivre les sillons tracés par la «Vieille Dame», demi-finaliste de l'épreuve en 2004, éliminée par l'Étoile du Sahel. Ce mardi, Teungueth Fc tentera de casser cette mauvaise série. Ce sera face au Raja Casablanca ; un sacré client pour le club rufisquois, novice dans cette compétition.

Fondé en 1949, le Raja fait partie des grands noms du football africain et possède, avec le Wydad et les Forces armées royales (Far) de Rabat, l'un des plus beaux palmarès du football marocain. Entre 1988 et 2020, les Rajaouis ont trusté 17 titres de champion du Maroc, dont six d'affilée (1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001). Sur le plan continental, le Raja a remporté à trois reprises la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Ligue des champions (1989, 1997, 1999). La Coupe de la Caf (2003), la Supercoupe de la Caf (2000 et 2019), la Coupe de la Confédération (2018), la Coupe afro-asiatique (1998), la Ligue des champions arabes (2006) et la Coupe nord-africaine des champions (2015) figurent également dans l'armoire à trophées des Rajaouis.

Première équipe africaine à se qualifier à la Coupe du monde des clubs de la Fifa 2000, au Brésil, le Raja a atteint la finale de cette compétition en 2013, chez lui, au Maroc. Après avoir sorti Auckland City (2-1), Rayados de Monterrey (2-1) et Athlético Mineiro (3-1), les Rajaouis seront battus (2-0) par le Bayern Munich de Pep Guardiola.

C'est face à ce club, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, que le Tfc va se mesurer aujourd'hui. Revigorés par leur qualification pour le deuxième tour préliminaire, les poulains de Youssoupha Dabo ont la ferme intention de passer l'obstacle marocain et d'écrire la plus belle page de leur histoire. Ils tenteront de faire douter l'équipe de Jamal Sellami qui a plus de matches dans les jambes et a bien démarré son championnat. Après un nul (3-3), face au Fus de Rabat, le Raja a enchaîné trois victoires Rapid Oued Zem (3-2), Mouloudia Oujda (3-0) et Rs Berkane (1-0), et pointe en tête du Botola devant Ittihad Tanger et son éternel rival, le Wydad Casablanca. L'enjeu de cette opposition est donc primordial, dans un sens comme dans l'autre. Les Rufisquois sont attendus pour créer la surprise aujourd'hui et empocher les trois points de la victoire qui ne demandent qu'à être préservés le 6 janvier prochain, à Casablanca. O. FALL