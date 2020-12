Togo: La ministre Bessi-Kama et Fo-Doh Laba ont réagi

Les cris d'alarme se multiplient pour défendre la reprise des activités suspendues pour raison de la pandémie du coronavirus depuis plusieurs mois. Le secteur du football togolais s'est récemment fait défendu par le capitaine des éperviers qui a adressé une lettre conjointement envoyée à la ministre des Sports et des Loisirs Lidi Bessi-Kama et au Président de la Fédération Togolaise de Football (FTF) Guy Akpovy. Une lettre réclamant la reprise des activités sportives et à laquelle la première destinataire a répondu.

En effet, depuis l'avènement de la pandémie liée à la Covid-19 obligeant les autorités de différents pays à arrêter les activités rassemblant du public, joueurs, dirigeants de club et supporters se retrouvent privés d'une passion et se demandent à quand la reprise des activités ?

Face à cette situation pandémique qui ne régresse aucunement, Djene Dakonam, le capitaine de la sélection nationale du football, dans sa lettre plaide pour la reprise des championnats nationaux suspendu depuis plus de 9 mois pour cause de la pandémie au Coronavirus.

Reprendre les championnats nationaux dans le but de sauver les jeunes joueurs de la précarité importe beaucoup le défenseur de Getafe.

« Il urge actuellement de repenser à une relance dans le respect des mesures barrières en s'inspirant du modèle européen et des pays de la sous-région. Nos équipes meurent à petit feu, nos jeunes joueurs désapprennent et se donnent à l'oisiveté les conduisant à de mauvais choix », a fait savoir le footballeur dans le courrier du lundi 21 décembre 2020.

Ce message adressé aux deux autorités compétentes du domaine a eu beaucoup d'attention tant l'un des destinataires y a répondu sans oublier que cette démarche de l'ancien sociétaire d'étoile filante est fortement appréciée et soutenue par plusieurs togolais.

« Monsieur le Capitaine des Éperviers, votre préoccupation m'interpelle à plus d'un titre en tant que passionnée du football et ministre chargé des sports. Toutefois la reprise des activités sportives reste intimement liée à l'évolution de la situation sanitaire de la COVID-19 dans notre pays. Mais soyez rassuré que le gouvernement fait tout son possible pour une reprise sereine des activités physiques et sportives », a indiqué dame Lidi Bessi-Kama sur sa page Facebook.

« Il a fait un exemple d'un capitaine de l'équipe national qui aussi est formé par les locaux avant l'arrivée des pros », « Djene a raison on a soif du foot au Togo », « Au moins on a des gens qui se soucie de de leurs frères au pays », « Si nous tous étions comme toi le Togo serait déjà loin », etc. sont entre autres les commentaires de certains togolais à la lecture de ladite lettre.

Une autre réaction démonstrative de solidarité au capitaine est celle de son coéquipier Fo-Doh Laba sur sa page Facebook : « Toute la force à la démarche de mon capitaine Djene Dakonam » avec le Hashtag #retouraufootball