Cote d'Ivoire: Mobile money et inclusion financière - 3 000 000 FCFA distribué aux lauréats du tirage d'un jeux concours

Trois millions (3 000 000) de Francs CFA (3 000 000 FCFA. C'est la somme totale empochée par les six lauréats du 3ème et 4ème tirage de « Moov Epargne Plus », jeux concours initié par l'opérateur de téléphonie Moov CI et Nsia Banque.

Chacun des lauréats a reçu la somme de 500 000 FCFA, le vendredi 18 décembre 2020, au cours d'une cérémonie de remise des chèques, à Abidjan-Plateau, dans les locaux de l'opérateur de téléphonie. Koné Klohinlwele, Beugré Adjelou Georges Victorien et Anzi EbrienN Franck sont les lauréats du 3ème tirage. Les lauréats du 4ème et dernier tirage de l'année 2020 sont Benié Koua Martin, Amodo Evariste Djako etYao Yawa Badou Coelestine.

Il s'agit à travers ce jeux d'inciter et de sensibiliser à l'épargne via le mobile money. Le contrat d'épargne ainsi formulé va permettre à tout abonné, de constituer une épargne mensuelle. Et cela, via un service financier formel sur une période avec la possibilité de gagner par tirage chaque trimestre la somme de 500 000 FCFA.

Selon Hicham Ismaili Alaoui, directeur des services à l'opérateur de téléphonie mobile, cette initiative vise à faciliter l'accès des populations à des services financiers formels. Le mobile moyen s'offre comme une option pour booster la bancarisation des populations, particulièrement celles exclues du système classique.

Il faut noter que les statistiques de l'Agence de promotion de l'inclusion fnancière de Côte d'Ivoire, révèle un taux de 40%, d'inclusion financière dû principalement à l'activité du mobile money estimé à 19%.

