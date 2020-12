Cote d'Ivoire: Danho Paulin promet de régler le problème de la FIF et des autres fédérations en 2021

Le ministre Danho Paulin lors de la réception du prix spécial pour le développement des infrastructures sportives, le lundi 21 décembre 2020 à Cocody Angré a dégagé les perspectives pour l'année 2021, avec la question des infrastructures sportives qui demeure, selon lui, la priorité du ministère des Sports.

« En 2021, nous allons continuer et terminer toutes nos infrastructures sportives et d'hébergement pour la CAN 2023. Mais nous allons aussi renforcer la formation avec l'INJS pour que les jeunes puissent assurer la maintenance de ces infrastructures et développer du business autour du sport. Et nous comptons nous qualifier pour la CAN de football au Cameroun et pourquoi pas la remporter en échauffement avant la nôtre. Et nous pensons qu'en 2021 nous allons définitivement régler le problème de la gouvernance au niveau de la FIF et au niveau des autres fédérations » , a soutenu le ministre des Sports.

Danho Paulin s'est dit satisfait des activités menées par son département ministériel en dépit de la crise sanitaire à Covid-19 : «Je peux dire que nonobstant les effets pervers du Coronavirus, et même de la situation socio-politique, nous pouvons être satisfaits ».