Cote d'Ivoire: Autour de ces illuminations (... ) notre force réside dans notre solidarité (Abidjan ville lumières 2020 Yolande Bakayoko, représentant la première dame, Dominique Ouattara)

Yolande Bakayoko, épouse du Premier ministre, représentant la Première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, a donné le coup d'envoi de l'édition 2020 de "Abidjan ville lumières" marquant le début des festivités de fin d'année, le mardi 22 décembre 2020 à l'esplanade de la mairie d'Abobo sous le thème : «Paix, facteur de développement durable » en présence du Premier ministre, ministre de la Défense Hamed Bakayoko, maire de la commune.

Cette année, le District autonome d'Abidjan, institution organisatrice de l'événement, a opté pour des feux simultanés et des illuminations aux grands carrefours des différentes communes de la ville d'Abidjan. Yolande Bakayoko, a au nom de la Première dame traduit les remerciements et félicitations au gouvernement et au Premier ministre Hamed Bakayoko, ministre de la Défense, ainsi qu'au gouverneur, pour leur action de développement.

« C'est la combinaison de plusieurs petites lumières aux formes dimensions et couleurs différentes qui produit le plus bel effet et le plus puissant des éclats : celui de la solidarité. En étant tous rassemblés autour de ces illuminations, nous prenons conscience que notre force réside dans notre solidarité. Ensemble, nous avons traversé des épreuves, ensemble, nous nous relèverons pour une Côte d'Ivoire plus forte avec ses filles et fils réconciliés et unis. Les illuminations de la ville d'Abidjan sont devenues au fil des années, le cadre favori de retrouvailles des populations abidjanaises.

Cette année, cet événement prend toute autre dimension avec des illuminations déconcentrées aux grands carrefours des différentes communes du district d'Abidjan. C'est un concept de proximité qui donne la latitude aux populations de contempler les illuminations dans l'observance des mesures barrières et qui permet également de créer les animations délocalisées dans chaque commune pour la plus grande joie des habitants », a dit Yollande Bakayoko.