Madagascar: Odon Razanakolona - L'Archevêque d'Antananarivo appelle à l'arrêt de la vengeance

Monseigneur Odon Marie Razanakolona soutient que le peuple est actuellement en souffrance.

Dans un message pour Noel, l'archevêque d'Antananarivo, Odon Razanakolona, a adressé des messages aux autorités.

L'archevêque d'Antananarivo, monseigneur Odon Marie Razanakolona, est sorti de son silence. Hier, il a fait un discours dans le cadre de la fête de la nativité. A part les traditionnels vœux aux chrétiens, il a saisi l'occasion pour toucher mot à la situation sociopolitique du pays. Le prélat catholique partage, comme beaucoup d'autres, un bilan mitigé du contexte socioéconomique marqué par la crise du coronavirus.

Précarité. Les conséquences de la crise sanitaire ont été douloureuses pour plusieurs ménages. L'économie du pays a été anéantie, comme dans plusieurs autres pays. Selon le prélat catholique, beaucoup s'engouffrent actuellement dans une situation de pauvreté et de précarité sans précédent. Perte d'emploi, pauvreté grandissante,... et nombreux sont ceux qui deviennent de plus en plus vulnérables, a-t-il cité, pour donner un aperçu de la réalité qui prévaut.

Priorités. Il revient alors à l'Etat de redresser la situation, a soutenu Odon Marie Razanakolona. « Il faut affronter la situation telle qu'elle se présente et que toutes les autorités, à tous les échelons, doivent dorénavant aborder le travail », soutient-il. Il convient alors, selon toujours l'archevêque d'Antananarivo, d'éradiquer la pauvreté. Et à son avis, « création d'emploi, production et développement des activités économiques, sécurisation, redressement du secteur social comme la santé et l'éducation, lutte contre la famine et la sécheresse, protection de l'environnement » telles sont les « priorités » du moment. La lutte contre la corruption est également un autre chantier, selon toujours l'archevêque d'Antananarivo

Conférence des évêques. Sur le plan politique, Odon Marie Razanakolona a lancé un appel pour apaiser la tension politique. « Il faut arrêter les poursuites et les vengeances. Le pays ne mérite plus ça », a soutenu l'archevêque d'Antananarivo qui, notons-le, a toujours roulé pour la mise en oeuvre d'un véritable processus de réconciliation nationale. En tout cas, un tel processus a été déjà soutenu par la conférence épiscopale de Madagascar. Puisqu'en 2014, un projet de réconciliation nationale présenté par l'ancien président Albert Zafy est apparu dans un rapport de la conférence des évêques de Madagascar.