Sénégal: Moussa Wagué - Après sa grave blessure, le Sénégalais promet de revenir « plus fort que jamais »

Après sa grave blessure avec le PAOK il y a quelques jours, Moussa Wagué a été opéré avec succès. Occasion pour lui de donner des nouvelles et de remercier ses fans et tous ceux qui le soutiennent en ce moment difficile de sa carrière.

« Merci beaucoup aux services médicaux du PAOK et du Barca, à mes coéquipiers et à tous les fans pour vos souhaits et votre soutien après ma blessure », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Alors que certains médias ont annoncé qu'il sera difficile à Moussa Wagué de rejouer au football au vu de la gravité de sa blessure, le défenseur sénégalais se veut plus optimiste que jamais :

« Je voulais juste vous faire savoir que je vais bien et que je suis déjà en voie de guérison. Cela prendra un certain temps, mais je reviendrai plus fort que jamais », a-t-il ajouté.

Moussa Wagué sera absent durant au moins 9 mois.