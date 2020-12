Cote d'Ivoire: Pdci-Rda Koumassi / Mécontentements enregistrés après la nomination de Emolo Claude - Pourquoi il faut calmer le jeu et faire confiance à Bédié

Il y a mouvements au sein de la grande famille du Pdci-Rda à Koumassi, depuis quelque temps, plus précisément depuis la nomination du député Emolo Claude en qualité de premier responsable de la nouvelle délégation créée.

Des militants n'ont point hésité à décrier la nomination du nouveau délégué. Par le canal de rencontres entre militants ou par conférence de presse, ils se sont élevés contre les nouvelles fonctions de délégué octroyées au député Emolo Claude.

Quand bien même les désapprobations et mouvements de protestation enregistrés çà et là sont compréhensibles, il importe d'inviter les militants Pdci-Rda de Koumassi au calme et à la sérénité.

La décision de nomination ayant été ratifiée par le président du parti, il convient de lui faire entièrement confiance. Le tout et l'enjeu que tous doivent avoir à l'esprit est bien la vitalité du Pdci-Rda dans cette commune, reconnue comme l'un de ses bastions dans la capitale économique.

Le Pdci-Rda doit s'armer pour reconquérir les postes électifs de cette commune. Et c'est bien dans une synergie d'actions des militants que cela est possible. Il faut donc taire les querelles, maitriser les frustrations et faire confiance au président Bédié, dans l'intérêt supérieur du parti.