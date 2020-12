Burkina Faso: Assemblée nationale - Bala et son bureau à Kosyam

Ouverte le 30 septembre dernier, la deuxième session ordinaire de l'année 2020, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale, a connu son épilogue dans l'après-midi du 22 décembre à Ouagadougou. La cérémonie de clôture organisée à cet effet avait également un cachet particulier en ce sens qu'elle a aussi marqué la fin de la septième législature de la 4e République.

Avant de toquer le dernier coup de maillet de la 7e législature, le président de l'Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé, a saisi l'occasion pour remercier ses pairs qui l'ont porté à la tête de la représentation nationale durant ces trois dernières années. C'est en effet le 8 septembre 2017 que celui qui était président du groupe parlementaire du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a commencé à tenir les rênes de cette institution au lendemain de la disparition d'un des pontes du régime, le Dr Salifou Diallo. Aussi a-t-il eu une pensée pieuse pour cet illustre disparu qui, malgré la brièveté de son magistère, à l'écouter, a su apporter à l'hémicycle le supplément de dynamisme, d'efficacité et de crédibilité dont il jouit de nos jours. Le titulaire du perchoir a émis le souhait que l'exemplarité et le patriotisme de son prédécesseur puissent faire tache d'huile.

A l'issue de cet hommage, plutôt que de se livrer à un discours de clôture fait de rétrospection et de projection en dressant le bilan de la mandature, Alassane Bala Sakandé a déclaré que cet exercice avait déjà été fait lors de l'ouverture de la session budgétaire le 30 septembre dernier. Une session ordinaire de l'année 2020 qui connaissait au même moment son apothéose. « Ce jour, un point d'honneur a été mis sur la présentation du bilan aussi bien de la production législative que des différentes réformes institutionnelles et administratives visant à renforcer l'efficacité de notre Parlement », a-t-il ajouté. En rappel, dans ce discours-bilan, le PAN avait indiqué que depuis la validation du mandat des députés, le 30 décembre 2015, 226 lois votées, 114 questions orales posées, 118 autres écrites et 16 questions d'actualité initiées dans le but de veiller sur l'action du gouvernement. Il a ajouté que cette 7e législature a aussi connu la mise en place de sept commissions d'enquêtes parlementaires et de douze missions d'information.

Parlant aussi de la session ordinaire finissante, essentiellement consacrée au budget de l'Etat exercice 2021, il a rappelé que les recettes se chiffrent à 2110, 97 milliards de francs CFA et à 2651, 77 milliards de francs CFA en dépenses. Soit un solde budgétaire global de -506, 68 milliards de francs CFA. Des prévisions affectées par la pandémie à covid 19 et la situation sécuritaire. Outre cette loi de finances et deux autres projets de loi, ladite session a également examiné et adopté deux propositions de loi (Dons, prélèvement, transplantation et greffe d'organes, de tissus et de cellules humaines au Burkina Faso et promotion d'établissements sanitaires privés au Burkina Faso). Elle a aussi enregistré deux restitutions de mission d'information et de commission d'enquêtes (système de la téléphonie mobile et pandémie de la covid 19 au Burkina Faso).

Pour clore, Alassane Bala Sakandé a félicité le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour sa réélection et appelé les Burkinabè à l'union sacrée autour du chef de l'Etat. Il n'a pas omis de congratuler toutes celles et tous ceux qui ont sollicité et obtenu du peuple le renouvellement de leur mandat de député. A toutes celles et à tous ceux qui ont participé à l'écriture des pages de la législature mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne seront pas de la prochaine aventure, il a exprimé son admiration et souhaité bon vent. « Nous nous quittons, mais nous ne nous séparons pas », a-t-il dit.

Encadré :

« ... Bala peut être utile à la République »

Passé l'ultime coup de maillet, les invités à la cérémonie de clôture se sont rendus du côté du jardin, où les cinq présidents des groupes parlementaires se sont succédé au parloir pour leurs mots de la fin. Celui du groupe Paix, justice et réconciliation nationale (PJRR), François Baycé, a jeté des fleurs à l'occupant sortant du perchoir : « J'aimerais faire un point spécial au jeune président. Beaucoup avaient douté de lui, mais nous avons trouvé un homme complet, une personne qui sait transcender les divergences politiques pour aller à l'essentiel. Ça n'engage que moi, mais je crois que si Bala Sakandé est soutenu, il peut être utile à la République ». Ambiance !