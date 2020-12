Madagascar: Découverte - Madagascar terre de naissance de l'« Adalatherium »

« Adalatherium », cette bête découverte il y a plus d'une semaine donne le tournis à David Krause du Denver Museum of Nature and Science et professeur émérite à l'Université Stony Brook. L'animal date du grand continent Gondwana, c'est-à-dire, il y a entre 65 millions et 252 millions d'années. Le Gondwana s'est disloqué 88 millions d'années déjà. Selon les études, l'Adalatherium Hui, le dernier nom attribué à un défunt chercheur, serait né à Madagascar.

Sa particularité réside dans son anatomie. Les propos de David Krause ne sauraient être plus clairs. «Sachant ce que nous savons de l'anatomie squelettique de tous les mammifères vivants et disparus, il est difficile d'imaginer qu'un mammifère comme Adalatherium aurait pu évoluer; il plie et même enfreint beaucoup de règles ». Et d'ajouter, « ses dents venaient d'une autre planète ». Son visage disposait de trous dont un se trouvait « au sommet » de son museau. Pour l'équipe de chercheurs, ses petites formations dénommées « foramfrina » seraient presque uniques à cet animal. Sa formation dentaire est aussi un grand mystère selon les scientifiques. De quoi affirmer qu'ils « venaient de l'espace ». Par sa physionomie, il ressemble plus à des mammifères plus actuels, comme le chien et le chat. Mais il a également quelques points communs avec les reptiles.

De quoi rendre gaga même les plus grands spécialistes comme David Krause. A croire ses études, cette bête fait penser à celles qui se trouvent dans le film « Avatar » de James Cameron. L'histoire de l'« Adalatherium » remonte en 1999, date de début de l'étude des fossiles. Par chance, son squelette découvert dans le nord-ouest du pays a été le mieux conservé et est la découverte la plus complète d'un animal de l'ère « Gondwana ».

L'équipe de Krause a aussi trouvé une grenouille prédatrice géante et extrêmement robuste appelée « Beelzebufo », un crocodile herbivore à museau court appelé « Simosuchus » et un dinosaure à dents de cheval appelé « Masiakasaurus ».