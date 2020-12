Madagascar: CNaPS - Séance d'informations au LMA

Transparence. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) multiplie les campagnes d'informations et de sensibilisation sur ses missions. Le 16 décembre dernier, les élèves de la classe de seconde du Lycée Moderne d'Ampefiloha (LMA) ont pu échanger avec Mamy Rakotondraibe, Directeur Général de la CNaPS.

Une occasion pour la Caisse de démontrer une fois de plus que l'implication et les valeurs d'entraide sociale sont essentielles dans l'éducation civique et citoyenne des jeunes. Cette première de la série d'ateliers rencontres avec les lycéens a permis au DG de la CNaPS de souligner l'importance des études. « La classe de 2nde est une étape décisive au lycée. C'est là que les élèves doivent choisir leurs orientations futures, d'où le choix de cette classe pour l'intervention », a-t-il notamment expliqué. La rencontre était bien évidemment axée sur la présentation des missions de la CNaPS, notamment les droits et couvertures sociales qu'elle octroie aux adhérents.

Établissement public à caractère industriel et commercial, la CNaPS est chargée de la gestion des prestations familiales des travailleurs, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et enfin, des pensions de retraite des travailleurs régies par le code du travail. Sa mission est de contribuer à la réalisation de la politique de protection sociale de l'Etat en faveur des travailleurs du secteur privé.

Depuis sa création jusqu'à ce jour, plus de 45.000 employeurs et 600.000 travailleurs sont affiliés à la CNaPS. En rencontrant ces jeunes, la CNaPS affiche un véritable partage de visions, d'informations, qui permettra aux jeunes de mieux appréhender plus tard le monde du travail. « La CNaPS constate dans les faits que la solidarité intergénérationnelle a été interrompue », a expliqué le DG.

Un projet de pilote est actuellement mis sur pied pour y remédier. Et le LMA a été choisi comme la première plateforme de ce projet dont la prochaine rencontre aura lieu en début de l'année 2021.