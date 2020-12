Madagascar: Salon de l'Etudiant et de l'Emploi - Grand succès de la deuxième édition, malgré la crise

Les étudiants sont venus en masse au Salon de l'Etudiant et de l'Emploi, qui s'est tenu à Anosy, en novembre dernier. Grâce à un accès libre au salon, les organisateurs ont compté 180 000 visiteurs, si l'objectif initial était de 65 000 visiteurs.

Un large aperçu des offres de formation habilitées par le Ministère. C'est ce que le Salon de l'Etudiant et de l'Emploi a offert aux élèves de la seconde à la terminale. Des propositions qui répondent à leurs besoins en information pour bien choisir les études supérieures en adéquation avec les débouchés qu'ils visent. En effet, l'événement contribue à réduire le taux d'abandon en milieu universitaire, à rentabiliser l'investissement public dans l'enseignement supérieur.

« La deuxième édition du Salon de l'Etudiant et de l'Emploi, était une grande réussite, non seulement pour le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, mais aussi pour les participants, qui ont déjà atteint leurs objectifs dès le deuxième jour du Salon », a déclaré Fanjanarivo Symonette Pascaline, directeur général de la Maison de la Communication des Universités (MCU). Comme à l'accoutumée, chaque année, le Salon proposait plusieurs activités à part les stands occupés par les établissements privés et publics, il y avait deux conférences, dont l'une intitulée la Création d'auto-emploi pour l'après-covid 19, et l'autre sur l'amélioration du niveau de l'employabilité à Madagascar par le Projet JMCT.

Éducation pour tous. D'après toujours le DG de la MCU, le salon est également un bon outil pour les étudiants et les jeunes diplômés désireux d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat. « C'est grâce à des conférences sur l'auto-emploi, des ateliers d'information sur des cours gratuits en ligne (langues vivantes, métiers manuels) et au lancement d'un concours de startups sur le thème de la préservation de l'environnement (solutions d'énergies renouvelables, transformation des déchets ménagers pour l'agriculture, l'artisanat, etc.) », a-t-elle indiqué.

Notons que le salon de l'étudiant et de l'emploi fait partie des activités classiques de la MCU, dans le cadre d'une orientation des étudiants, mais à travers ses missions, la MCU a pour objectif de servir d'interface entre le monde universitaire et la recherche d'un côté, et de l'autre, les lycéens, les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les opérateurs économiques. D'après la MCU, cette mission s'inscrit dans « l'Education pour tous », l'un des axes de l'Initiative pour l'Émergence de Madagascar (IEM), et dans l'un des socles de l'émergence choisis par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, « l'Éducation de qualité pour tous ».