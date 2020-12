Angola: Le pays et la Belgique abordent le renforcement de la coopération migratoire

Luanda — L'Angola et le Royaume de Belgique ont analysé mardi la négociation des projets de réadmission et d'exemption de visa dans les passeports diplomatiques et de service.

Au cours de la même occasion, les parties se sont aussi penchées sur les possibilités de rendre plus fréquentes les réunions de travail entre les hauts fonctionnaires des ministères correspondants et les directions nationales dans une première phase sous format virtuel.

Lors d'une réunion de travail entre l'ambassadeur angolais Mário de Azevedo Constantino et le directeur général du service de l'immigration et des affaires étrangères du ministère de l'Intérieur et de la fonction publique fédérale du Royaume de Belgique, Freddy Roosemont, les diplomates ont souligné l'importance des mesures préventives et du renforcement de la formation institutionnelle comme deux éléments décisifs pour renforcer la coopération.

Lors de la rencontre, le responsable belge s'est montré très optimiste quant à la négociation des projets dans un proche avenir, mais il a également admis la nécessité d'une commission mixte, «qui devrait être un forum pour identifier de nouveaux domaines de coopération et évaluer le niveau de mise en œuvre des projets de coopération existants ».

Freddy Roosemont a également évoqué l'existence de nombreuses demandes d'asile de citoyens de diverses nationalités, dont des Angolais.

A ce sujet, Mário de Azevedo Constantino a fait part de l'inquiétude de l'Ambassade concernant d'éventuels demandeurs d'asile, rappelant que «selon les critères établis par les conventions internationales dont la République d'Angola et le Royaume de Belgique font partie, il n'y a pas des raisons d'envisager d'éventuelles demandes d'asile, car en vertu des conventions internationales, les procédures exigent la vérification de la nationalité de tout demandeur d'asile ».

L'ambassadeur Mário de Azevedo Constantino a également souligné l'importance que l'Angola attache aux relations de coopération avec l'Union européenne, après avoir souligné les résultats de la dernière réunion ministérielle UE-Angola, un partenariat qui pourrait également renforcer la coopération bilatérale avec le Royaume de Belgique.

Les services consulaires de la mission diplomatique angolaise au Royaume de Belgique comptent plus de 5.000 Angolais enregistrés.

Il y a lieu de rappeler que, les relations politico-diplomatiques entre la République d'Angola et le Royaume de Belgique remontent à 1979.