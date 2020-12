Madagascar: Transport en commun - Les accidents de circulation pullulent

Les accidents de la route impliquant les taxis-brousse ont fait des victimes. Le ministère des Transports appelle à la vigilance.

Les transporteurs de la zone nationale sont en deuil. Le chauffeur d'un véhicule de transports en commun reliant Antananarivo à Mananjary, a succombé dans un accident de circulation qui s'est produit dans le district d'Ifanadiana, hier à l'aube, selon le président des coopératives au stationnement Fasan'ny Karàna à Anosizato. Un passager aurait perdu la vie avec lui. Il s'agit du énième accident de la route, impliquant des véhicules de transports en commun, enregistré ces derniers jours. D'autres accidents de la route sont survenus à Ilempona, sur la RN7, et sur la RN5, hier. Il y a une semaine, deux véhicules se sont heurtés sur un pont, sur la RN6.

Une hausse des accidents de circulation impliquant des véhicules de transports en commun est constatée, avec l'afflux des passagers dans les stationnements et dans les gares routières qui retournent chez eux pour fêter Noël et le Nouvel An. Les négligences de certains transporteurs entraînent des accidents. Ils roulent à tombeau ouvert pour pouvoir faire le maximum de trajets aller-retour. À l'arrivée, ils repartent vers leur point de départ, sans se reposer.

Trop de surcharge

D'autres n'hésitent pas à se surcharger de passagers et de marchandises. Le ministre de la Sécurité publique aurait même pris en faute un chauffard ivre, transportant des passagers jusque sur les porte-bagages, sur la RN7, dimanche. Les responsables des stationnements et des gares routières affirment qu'ils ont déjà sensibilisé les transporteurs à respecter les normes de sécurité pour éviter les accidents.

« Nous rappelons à tous les transporteurs terrestres d'être vigilants sur la route. Conduisez calmement et sereinement. Soyez attentifs et concentrés. Respectez les normes de sécurité! Limitez les marchandises que vous transportez », lance le directeur général de l'Agence des transports terrestres, le général Jeannot Reribake. Il a annoncé des mesures à prendre au niveau des gares routières, pour éviter les accidents de circulation. Il s'agit entre autres, du renforcement du contrôle au départ, du contrôle technique de chaque véhicule, et l'usage de l'alcootest. Presque chaque année, les négligences de certains transporteurs provoquent des hécatombes, pendant la période de vacances.