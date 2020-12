Ile Maurice: Christine Sauzier et Sheila Ujoodha - «L'entreprise de demain devra être agile et extrêmement compétitive»

La férocité de la crise et son impact sur l'activité économique ont poussé les entreprises à se repenser en urgence.

Aujourd'hui, force est de constater que la pandémie de coronavirus a imposé des exigences extraordinaires aux dirigeants d'entreprises et au-delà. Ainsi, les entreprises ont dû modéliser leurs finances, plus précisément du point de vue des flux de trésorerie, observent Christine Sauzier et Sheila Ujoodha, présidente et CEO du Mauritius Institute of Directors. Et d'insister que dans cette ère de reconstruction, il est primordial que les hommes et les femmes de bonne volonté mettent en commun leurs compétences.

C'est en couverture de Business Magazine pour son dernier numéro de l'année, ce mercredi 23 décembre 2020.

