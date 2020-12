Ile Maurice: Autopont de Decaen - Réouverture en route

Ce n'est qu'une question de jours, dit-on. Après environ quatre mois de fermeture, l'autopont de Decaen devrait rouvrir au cours de la semaine.

Les ingénieurs de la Road Development Authority (RDA) et ceux de la General Construction Co. Ltd font les derniers tests avant qu'il soit accessible au public. D'ailleurs, dès ce matin, en ce mercredi 23 décembre, le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Hurreeram et des cadres de la RDA seront sur place pour un constat.

Selon une source gouvernementale, cette route devra être opérationnelle d'ici vendredi, mais en cas d'un retard, elle sera ouverte au plus tard au début de la semaine. «Les ouvriers sont passés à la vitesse supérieure au cours des dernières semaines pour terminer les travaux de réparation avant la Noël», explique-t-elle. Avec l'ouverture de ce pont, les autorités estiment que la circulation à l'entrée de Port-Louis, précisément à la hauteur de la Place D'armes, sera beaucoup plus fluide. De même, les automobilistes quittant le Caudan pour se rendre au Nord devraient avoir accès à l'autoroute. En ce moment, ils sont obligés de passer par les rues Kwan Tee et La Réserve.

D'ailleurs, quand cette route avait été inaugurée, son objectif était justement de permettre aux automobilistes venant du Sud d'avoir le choix pour rentrer au centre-ville à partir de l'autoroute. Depuis la fermeture de cet autopont le 25 août, il n'y avait qu'une seule voie venant du Sud pour avoir accès à la capitale, excepté le matin.

La route construite au coût de Rs 320 millions était entrée en opération en novembre 2018. Toutefois, un mois plus tard, une partie de l'autopont a commencé à se fissurer ; alors qu'elle était toujours sous garantie. Les ingénieurs de la compagnie de construction avaient mis cette faille sous l'effet du mouvement du sol dans cette région près de la mer.