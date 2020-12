Cote d'Ivoire: Droits de l'enfant - Une application web/mobile « Allo 116 » lancée par le MFFE pour dénoncer les cas de violation

Une application Web/Mobile dénommée « Allo 116 » et une ligne 116 baptisée « Allo enfants en détresse » sont conçues par le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant (Meffe) à travers la direction de la protection de l'enfant de CI (Dpe). Ce, dans le but de répondre aux attentes des populations et de remédier aux difficultés de dénonciation, de signalement des cas de violation des droits de l'enfant.

La présentation officielle de ces outils de communication qui permettent de dénoncer, de s'informer sur les droits et protection de l'enfant, a été faite par Lath Mel Alain Didier, directeur de la protection de l'enfant (Dpe). C'était dans les locaux de la Dpe sise au plateau le mardi 22 décembre 2020.

A l'occasion, il a expliqué que l'objectif principal de ces outils, est d'améliorer les pratiques des structures publiques et privées en matière de prise en charge des punitions physiques et humiliantes (pph), des violences sexuelles, physiques, des mutilations génitales féminines, et du mariage précoce pour offrir aux populations des services multisectoriels et holistiques de qualité.

« L'application web mobile Allo 116, permet d'informer, de s'informer, assure le renforcement de capacité des acteurs. C'est une plateforme digitale. La ligne 116 Allo enfants en détresse, est une ligne vocale. Elle permet de recevoir les informations sur des cas de violation des droits de l'enfant. Toute personne peut dénoncer des cas de violation sur cette ligne qui marche 24h/24 », a-t-il expliqué.

M. Lath Mel Alain Didier poursuivant, a indiqué que ce projet a été lancé en 2019. Sa mise en œuvre par le Mffe est accompagnée par Save the Children international (Sci) et Sos Violences sexuelles (Sos vs). Ce projet dans sa généralité vise à offrir des outils innovants au public afin de disposer d'informations relatives aux droits et protection de l'enfant, de dénoncer et référer les cas de violation des droits de l'enfant pour leur prise en charge.