Burkina Faso: Réconciliation nationale - Faïsal Nanéma lance son mouvement politique

Le Mouvement pour la démocratie et le vivre-ensemble (MDVE), association de droit burkinabè créée le 3 juin 2019, a officiellement lancé ses activités le 22 décembre 2020 au CENASA. L'organisation, dirigée par Ousseini Faïsal Nanéma, a toute une batterie d'activités au programme visant à promouvoir la paix et la réconciliation nationale.

A peine né, le MDVE annonce déjà la couleur pour réaliser son ambition qui est de « réconcilier le peuple burkinabè avec lui-même et d'instaurer la paix sociale dans le pays ».

Le président national du mouvement, Ousseini Faïsal Nanéma, bien qu'encarté au CDP, a soutenu la candidature du porte-drapeau du MPP à la présidentielle.

Dans son intervention devant un public constitué en majorité de jeunes, l'ancien accusé au procès du putsch manqué a félicité le président du Faso « pour sa brillante réélection au premier tour à la magistrature suprême ». Et de rappeler au vainqueur de la présidentielle du 22 novembre sa promesse de faire revenir Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida « dans la dignité et le respect de leur titre d'ancien chef d'Etat au cours du premier semestre de 2021 ». Les membres du MDVE, pour leur part, se disent prêts à accompagner le locataire de Kosyam à accomplir sa promesse.

Dans les jours à venir, le mouvement, selon son président, prévoit de tenir plusieurs activités, à savoir l'inauguration de son siège national ; des visites à des autorités coutumières et religieuses ; l'inauguration de son école de formation politique ; une tournée dans les 13 régions ; l'organisation d'une cérémonie de remise du prix de l'homme de la paix et du vivre-ensemble ainsi que le nettoyage des résidences de Blaise Compaoré et de Yacouba Isaac Zida.

Le Mouvement pour la démocratie et le vivre-ensemble entend aussi instituer un prix Minata Guelwaré, du nom de cette militante du CDP et cofondatrice du MDVE décédée le 3 octobre 2020 pendant sa détention dans le cadre du putsch manqué. Le prix sera décerné à trois catégories de personnes : une jeune fille engagée pour la démocratie et la paix ; une journaliste et une femme politique. Il sera attribué à chaque anniversaire de la mort de Minata Guelwaré, à la mémoire de qui le MDVE a observé une minute de silence.