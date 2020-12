Burkina Faso: Semaine de l'architecte - L'Ordre déroule le chronogramme

« Architecture et sécurité urbaine, mieux construire des villes sûres ». C'est le thème sur lequel se tiendra du 4 au 7 février 2021 la 5e édition de la Semaine de l'Architecte. En prélude à cet événement biennal, l'Ordre des architectes du Burkina (OAB), avec à sa tête son président, Fabien Ouédraogo, a organisé une conférence de presse dans la soirée du 21 décembre 2020 à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les hommes de médias étaient de leur dérouler le chronogramme de la semaine.

Prévue en juin 2020, c'est finalement en février 2021 pour cause de covid 19 que la Semaine de l'architecte aura lieu. 5e du genre, cette édition est placée sous le thème « Architecture et sécurité urbaine, mieux construire pour des villes sûres ». A ce sujet, les architectes projettent de mener la réflexion afin d'assurer la sécurité au sein de la ville, mais également au niveau des espaces publics.

« Nous sommes dans une ère qui n'est pas agréable pour la nation, en termes d'insécurité, des attaques terroristes, que ce soit avec la covid 19... Si vous remarquez dans toutes les constructions, on commence à avoir des vigiles devant, des caméras, c'est pour que justement la sécurité puisse entrer en jeu dans la conception des projets », argue le président du comité d'organisation, Stéphane Tapsoba.

Plusieurs activités et concours sont au menu de cette 5e édition, (Voir encadré). Pour marquer la différence avec la précédente, un concours et d'autres activités en lien avec les réalités actuelles ont été intégrés.

En effet, le Burkina Faso étant frappé par une crise sécuritaire qui a engendré de nombreux déplacés internes, afin de trouver solution au problème d'hébergement de ces derniers qui par la force des choses se sont retrouvés sans habitat, un concours d'excellence dénommé « Habitat d'urgence » a été prévu. Ce concours qui est l'une des innovations majeures de cette édition est une contribution de l'Ordre à la résolution du problème d'hébergement des déplacés internes.

Autres nouveautés, en plus de la foire qui se tiendra au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO), des journées portes ouvertes seront organisées afin de permettre aux uns et aux autres de visiter des cabinets d'architectes pour mieux comprendre et connaître le métier. Une soirée de gala est par ailleurs à l'ordre du jour. Comme les précédentes, cette Semaine a pour objectifs de créer un espace de rencontre avec les jeunes, futurs porteurs de projets, et de susciter des vocations.

Pour cela, une visite des écoles est au menu. « Il faut susciter la vocation. Beaucoup ont envie d'être architectes sans réellement savoir ce que fait un architecte. Nous échangeons avec la jeune génération pour lui expliquer cela et susciter l'amour du métier. Nous le faisons avec des élèves de 13 et 14 ans », a indiqué Fabien Ouédraogo, président de l'Ordre des architectes.

Instaurée en 2007 afin donner une image positive des maîtres de la conception du bâtiment,cette Semaine, explique Stéphane Tapsoba, président du comité d'organisation, ambitionne de battre en brèche l'idée selon laquelle avoir recours à un architecte, c'est jeter son argent par la fenêtre ou que l'architecte est uniquement présent pour les élites.

« Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est un architecte et ne les consultent pas parce qu'elles se disent qu'elles n'en ont pas besoin, ou que ce sont seules les personnes aisées qui peuvent s'offrir leurs services. Ce n'est pas vrai et c'est pourquoi on veut leur faire comprendre qu'elles ont tort. La personne qui veut faire son F3 ou F4 peut aller vers un architecte et discuter avec lui. La Semaine de l'architecte est organisée pour qu'on puisse se rencontrer, discuter sans forcément parler d'argent mais de projets. »

Initié à la 4e édition par l'OAB afin de susciter des productions journalistiques sur le métier d'architecture, le prix d'excellence journalistique ARCHI'PLUME est ouvert du 21 décembre au 22 janvier 2021. Les œuvres sont recevables à TERIA communication SARL. Les journalistes désirant postuler sont invités à consulter le règlement intérieur du prix, disponible sur le site Internet de l'Ordre, ou à envoyer un mail à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. . En outre, le monument des Architectes, dont la pose de la première pierre a eu lieu au rond-point de Wemtenga en 2019, sera inauguré au cours de cette semaine. Se prononçant sur la statuette vandalisée et emportée du monument, le président de l'Ordre des architectes, Fabien Ouédraogo, informe qu'une plainte a été déposée et suit son cours.

Encadré

Programme de la Semaine de l'architecte

30 janvier 2021 : Journée portes ouvertes

02 février 2021 : Visite d'école

03 février 2021 : Prestation de serment des nouveaux architectes

Inauguration du monument de l'Architecte

04 février 2021 : Cérémonie d'ouverture au SIAO

Cocktail d'ouverture

Panels thématiques

04 au 06 février 2021 : Jeux radiophoniques

04 au 07 février 2021 : Foire d'exposition

06 février 2021 : Gala à Bravia hôtel

07 février 2021 : Clôture de la foire.