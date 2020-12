Burkina Faso: Super coupe du maire de Ouagadougou - Dame coupe est allée à l'arrondissement n°4 en football

Le maire Béouindé et ses hôtes remettant le trophée au capitaine de l'arrondissement n°4.

L'équipe de l'arrondissement n°4 de Ouagadougou a remporté le dimanche 20 décembre 2020, la super coupe du maire de la commune de Ouagadougou en football, en battant au stade municipal Issoufou-Joseph- Conombo, la formation de l'arrondissement n°1 par la plus petite des marges (1-0).

C'est un match engagé, que les arrondissements n°s 4 et 1 ont servi aux spectateurs, le 20 décembre à l'occasion de la super coupe du maire de Ouagadougou. Le match a été légèrement à l'avantage de l'arrondissement n°4, mais c'est l'arrondissement n°1 qui a su contenir son adversaire jusqu'à la fin des 30 minutes de la première période sans encaisser le moindre but. C'est à la reprise que tout va basculer. Damiba Marcelin qui a bien enregistré les consignes de son coach teste le gardien de but d'une frappe lointaine juste après quelques secondes de l'engagement. Il réussit un lob parfait pour l'ouverture du score. « Dans les vestiaires on a été clair.

Les consignes étaient claires, il faut tester le gardien car il est de petite de taille », a expliqué l'entraîneur de l'arrondissement n°4, Bertrand Gambéré. Il a souligné que la finale a été difficilement préparée à cause de la COVID-19. « La finale avait été reportée alors qu'on avait préparé les enfants pendant 8 mois », a-t-il ajouté.

Le but du jeune Damiba a réveillé de vieux souvenirs des années 1960 au Wayalghin Naaba, représentant le Mogho-Naaba Baogho, patron de la cérémonie. « Le but me rappelle celui marqué dans les années 1960 par Mbappé Léppé depuis le centre du terrain », a-t-dit tout en souhaitant que Dieu donne la force à ces jeunes pour qu'ils puissent réaliser leur rêve.

Pour le maire de Ouagadougou Armand Béouindé, c'est un but d'anthologie à inscrire dans les annales du football. Le représentant du patron de la cérémonie a excusé le Mogho Naaba qui aurait souhaité être de la partie mais a été empêché à la dernière minute. Le maire de la commune de Ouagadougou Armand Béouindé s'est dit satisfait de ce qu'il a pu voir. « La population a répondu présente à l'invitation et nous avons célébré le sport dans la cohésion sociale. Je remercie le patron (le Mogho Naaba), le co-parrain le Larlé Naaba Tigré et le président de l'Assemblée nationale Bala Sakandé », a-t-il souligné.

Les trophées en sport de main à MBC (basket-ball), Wend Panga (handball) et ASP

(volley-ball)

Il a également remercié les différents maires des communes sœurs. Le maire Béouindé a jugé le niveau du jeu de la finale acceptable. Il compte, à travers cette compétition, révéler des talents.L'arrondissement n°4 a empoché la somme de 500 000FCFA, un trophée, un jeu de maillots, des ballons et des médailles, laissant la somme de 300 000FCFA, un jeu de maillots, des ballons et des médailles à l'arrondissement n°1.

La super coupe du maire n'a pas seulement concerné le football. Il y avait également les sports de main avec les finales qui se sont disputées, le 17 décembre dernier, au plateau du sport Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou.

En handball, c'est Wend Panga qui s'est imposé face à l'USO (qui a joué sans remplaçants) par 24 à 13. Alors que les Unionistes ont tenu la dragée haute avec seulement un retard de but à la pause, ils ont finalement craqué en seconde période. En basket c'est Mooving basket center (MBC) qui s'est succédé en prenant le meilleur sur Salitas (65 à 53). Les enfants de Sylvain Zingué confirment leur bonne forme d'année en année. La finale en volley-ball a également tenu toutes ses promesses. La victoire est revenue aux filles de l'ASP devant ASPS par deux sets à zéro. Toutes les équipes vainqueurs sont reparties avec un trophée, la somme de 100 000FCFA et des médailles. Ces compétitions ont concerné les huit meilleures équipes cadettes des ligues du Centre dans les disciplines concernées. Rendez-vous a été donné en 2021 pour la prochaine édition.