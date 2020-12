Cote d'Ivoire: 136 militaires et employés de l'armée décorés par le premier ministre Hamed Bakayoko

Le mardi 22 décembre 2020, à la place d'armes du Groupement ministériel des moyens généraux (Gmmg), au ministère de la défense à Abidjan Plateau, le Premier ministre et ministre de la défense, Hamed Bakayoko, a décoré 136 militaires (Militaires et Gendarmes) et membres du personnel civil de l'armée, pour leur dévouement et leur exemplarité dans la manière de servir.

« Je veux dire ma joie de me retrouver cet après-midi ici à la place d'armes du Groupement ministériel des moyens généraux pour la double cérémonie de prise d'armes et de décorations de certains de vos frères d'armes. (... ) Ceci me donne l'occasion de saluer tous les récipiendaires. Bravo à vous. C'est toujours un grand honneur que, sur la place d'armes, la place de l'État, de la République, devant le drapeau, on vous honore. Qu'on vous reconnaisse ce que vous avez donné au pays. Quand on le fait, on veut se souvenir de toutes ces fois où vous vous êtes levés très tôt pour aller au travail, aller en mission, assurer la sécurité de notre territoire, au risque de vos vies. Je vous félicite et je souhaite que l'année prochaine, vous puissiez être des modèles pour les autres qui seront les nouveaux bénéficiaires », a indiqué au récipiendaires, le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Sur les 136 personnes décorées, 15 l'ont été dans l'ordre national, 66 dans l'ordre du mérite ivoirien, et 55 ont reçu la médaille des Forces armées.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Général de Corps d'armée Lassina Doumbia, Chef d'état-major général des armées et du Général de Division Apallo Touré, Commandant supérieur de la gendarmerie.

Au nom des récipiendaires, le Colonel-major Konan Koffi Bertin, Sous-Directeur de l'administration sanitaire par intérim, a traduit la reconnaissance de ses camarades et lui, de se voir honorés .