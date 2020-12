Cote d'Ivoire: Ce que que Kandia Camara a dit à l'inauguration des nouveaux locaux de la Deco, examens et concours, éducation nationale)

S'exprimant lors de l'inauguration des nouveaux locaux de la Direction des examens et concours (Deco), à Abidjan-Plateau, le mardi 22 décembre 2020, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, qui avait à ses côtés Raymonde Goudou Coffie, ministre de la culture et de la Francophonie, a indiqué que cet édifice est une réponse plus que convaincante aux préoccupations des acteurs du système éducatif en Côte d'Ivoire, et a assuré de poursuivre le processus de modernisation des examens.

« L'édifice majestueux flambant neuf qui se dresse devant nous dans toute sa splendeur et sa modernité, constitue une réponse plus que convaincante de nos préoccupations. C'est un chef d'œuvre architectural bâti sur une superficie totale d'environ 6000m2 et respectant toutes les exigences de viabilité. Sur 4221m2, nous avons un bâtiment qui couvre l'ensemble de nos besoins structurels avec des pièces administratives et des salles spécialisées. Nous sommes comblés et prêts à poursuivre avec une efficience renforcée le processus de modernisation de nos examens », a-t-elle dit. La ministre a encouragé la directrice des examens et concours, Dosso Mariam Nimaga et ses collaborateurs à faire de ces nouveaux locaux le meilleur usage possible.

Elle a aussi profité de l'occasion pour donner quelques précisions sur la Deco : « La Deco est une direction plus que stratégique dans nos dispositifs. À la fois laboratoire de conception, site de production, plateforme logistique nationale de 14 examens et concours pour près de 1500000 candidats, la déco est aussi un service public avec plusieurs dizaines de bureaux dont la trésorerie principale du ministère. Elle est le centre névralgique des évaluations, c'est-à-dire l'instrument par excellence de notre aspiration à une école ivoirienne d'excellence et de mérite. À la déco, tout va vite et il n'y a jamais de répit ».

Kandia Camara a traduit sa gratitude à Goudou Raymonde Coffie, ministre de la culture et de la francophonie pour avoir mis « ce joyau à la disposition de la communauté éducative ».