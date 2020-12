Cote d'Ivoire: Comment s'est passée l'inauguration des nouveaux locaux de la direction des examens et concours (Deco)

Les nouveaux locaux de la Direction des examens et concours (Deco) à Abidjan-Plateau, ont été inaugurés le mardi 22 décembre 2020 par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara et celle de la culture et de la francophonie, Raymonde Goudou Coffie.

Elles étaient accompagnées du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, et de l'ex ministre de la culture et de la francophonie, Maurice Bandaman, actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, qui avait participé à la pose de la première pierre de l'édifice en juillet 2018.

C'est par l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise que la cérémonie a débuté. Cela a été suivi du mot de bienvenue de la municipalité de la commune du Plateau, et des interventions des ministres Kandia Camara et Goudou Raymonde Coffie .Elles ont ensuite procédé à la coupure du ruban symbolisant l'inauguration officielle des nouveaux locaux de la Deco. Cette étape a été suivie de la remise des clés à Kandia Camara par Raymonde Goudou Coffie. Et d'une visite guidée des locaux.

D'une valeur de 4 200 000 000 Francs CFA, l'ouvrage est un bâtiment de 3 niveaux construits sur une surface au sol de 5639m2. Il est constitué, entre autres, de 80 bureaux, de 2 salles de réunion de 20 places chacune, d'une salle de formation de 60 places, d'une salle de conférence de 120 places, de 21 salles de réunion de délibération, de 15 salles de stockage, de 3 salles d'archives, de deux grands parkings avec une capacité de 50 véhicules, et d'un poste de police.