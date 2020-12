Sénégal: Enquête téléphonique sur la Covid-19 - Plus de la moitié des Sénégalais interrogés pas prêts à se faire vacciner

Sur un échantillon de 1.164 personnes sélectionnées en référence au sexe, à l'âge, au niveau de formation et au département, 88% pensent que le coronavirus est grave, selon une enquête Bureau de prospective économique (Bpe) du Sénégal. Mais 57,5% d'entre elles ne sont pas prêtes à se faire vacciner si le Sénégal dispose de vaccin.

Le Bureau de prospective économique (Bpe) du Sénégal, rattaché au secrétariat général du gouvernement, et dirigé par Moubarack Lô, a réalisé, les 19 et 20 décembre 2020, une enquête téléphonique sur la Covid-19. Cette dernière s'est basée sur un échantillon de «1.164 personnes sélectionnées, selon la méthode des quotas», laquelle fait référence au sexe, à l'âge, au niveau de formation et au département, précise-t-on dans un document que nous avons reçu. Le niveau de gravité de la maladie, le risque d'une nouvelle vague épidémique, les causes de la récente hausse des cas Covid, l'acceptation d'un vaccin sont, entre autres, les questions qui ont été adressées aux enquêtés. Contrairement aux apparences, l'enquête révèle que «88% (-1,6 points depuis le mois d'août 2020), des populations enquêtées pensent que le coronavirus est grave, voire très grave, contre 11,7% (+1,3) qui pensent que la maladie n'est pas grave».

Cependant, plus de la majorité des personnes interrogées (57,5%), sur l'acceptation de se faire vacciner si le Sénégal dispose de doses de vaccin contre la Covid-19, ne sont pas prêtes à le faire. Elles avancent comme raison le manque de «confiance au vaccin» (74,1%), «le risque de faire face à d'éventuels effets secondaires» (12,7%), «la rapidité de fabrication des vaccins contre le coronavirus» (2,7%). Quant aux 10,5% restants, ils justifient leur «refus», par « la non-responsabilité des laboratoires ou le fait qu'elles considèrent que la Covid n'est pas dangereuse pour elles». Seules 38,3% des personnes interrogées souhaitent donc se faire vacciner si le produit est disponible au Sénégal. Parmi ces dernières, 58,7% «veulent se prémunir définitivement du virus». Les 41,3% vont le faire «si c'est une recommandation des autorités sanitaires».

«Changements d'attitudes et de comportements»

Toutefois, les sondés ont informé avoir adopté des changements dans les mesures de prévention «avec le risque d'une nouvelle vague épidémique» : 87,4% (+6) contre 11,7% (-6,9). Parmi ceux qui ont confirmé des «changements d'attitudes et de comportements», «62,2% (+23,9) optent pour une application plus stricte des gestes barrières, 13,7%(+3,7) ont décidé d'un arrêt de toutes activités non essentielles et de tout rassemblement (mariages, baptêmes, décès... ). Les 6,2% (-16,2) sont pour «une plus grande limitation des déplacements», alors que 3,1% (-1) militent pour «un arrêt des activités professionnelles» et « 1,5% (-3,7) pour un auto-confinement », lit-on dans le document du Bpe.

Sur les causes de la récente hausse des cas de Covid-19, ces derniers jours, au Sénégal, «67,1% des personnes interrogées» évoquent un «relâchement» dans le respect des mesures préventives. Par contre, «21% affirment d'autres raisons dont le changement de température, la volonté divine, la réouverture des frontières». Néanmoins, 11,9% de l'échantillon «ne croient pas à l'existence d'une seconde vague de Covid-19».

Concernant les nouvelles mesures de restriction prises par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus, 96% des sondés approuvent celle «visant le port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics et privés». Toujours dans les mesures restrictives, 81% sont d'accord pour l'interdiction des rassemblements dans les plages, terrains de sport, espaces publics et autres salles de spectacle.

Sur le point relatif à la gestion de l'épidémie par les autorités, 62,2% (-4,5) des interviewés sont satisfaits contre 33% (+4,9) qui sont plutôt pas satisfaits et 4,8% qui sont sans avis.