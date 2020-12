Libye: Une délégation du sud de la Libye visite le Caire

Une délégation des différentes franges sud libyennes, a rencontré au Caire le Comité national égyptien chargé de la Libye, partant des directives faites par le Président Abdel Fattah Al-Sissi.

La délégation formée des chefs, dignitaires et représentants des jeunes et femmes, a examiné ce mardi les évolutions en Libye, les moyens de résoudre la crise, avec le chef du comité qui à son tour a pris acte de leurs préoccupations en fonction de l'unité de leur objectif et de leur sort commun.

Le Président Al-Sissi, a toujours accordé un vif intérêt à l'unité du territoire libyen et continue de le faire ainsi qu'à une issue pacifique et urgente à la crise et rejette totalement toute ingérence dans ce pays arabe, a fait savoir le président du comité.

L'Egypte, apporte son plein et inconditionnel soutien à toutes les aspirations légitimes du peuple et représentants libyens, aux efforts d'y résoudre la situation et de rétablir la paix et la sécurité.

Et de préciser que l'Egypte, était disposée à répondre à toutes les demandes urgentes du peuple libyen, dans les différentes zones de la Libye.

Pour leur part, les membres de la délégation libyenne, ont reconnu le rôle de l'Egypte et les efforts de la direction politique de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité de par le pays, et ont appelé à poursuivre leurs efforts vigoureux et inlassables, pour réaliser les nobles objectifs des deux pays et préserver l'unité de la Libye.

Dans le même contexte, la délégation a passé en revue nombre de problèmes et obstacles que le peuple libyen doit surmonter, y compris les citoyens dans le sud, dont la dégradation des services publics à savoir l'électricité, l'eau, la santé et l'enseignement, l'impact de la crise sur leur vie et l'arrêt de la production.

Les membres de la délégation, ont demandé que l'Egypte contribue à résoudre les conditions difficiles dans le sud et faciliter la vie quotidienne des citoyens.

La délégation du Sud de la Libye, doit tenir une série de rencontres avec les membres du comité national et leurs frères résidant en Egypte.