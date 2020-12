Maroc: Conférence à Meknès sur la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara

Meknès — Une conférence sur "les nouvelles opportunités du Sahara marocain après les déclarations du président américain" a été organisée mardi à Meknès, à l'initiative de l'université Moulay Ismail (UMI).

La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara est "le fruit d'une vision, d'un travail, de l'ouverture du pays, de la tolérance et tout particulièrement de la clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI", ont souligné les participants à cette rencontre.

Le président de l'UMI, Hassane Sahbi, s'est félicité de "la victoire historique" de la diplomatie marocaine dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, notant que "ces derniers mois ont été riches en bonnes nouvelles, dont la sécurisation du passage d'El Guergarat à quelques jours de la fête de l'indépendance".

"Nous réitérons notre adhésion sans condition à la décision royale d'entreprendre une opération pour sécuriser ce passage face aux milices séparatistes", a-t-il ajouté, mettant en valeur "l'action salvatrice et héroïque des Forces Armées Royales (FAR) qui ont mené avec professionnalisme la mission de déblocage".

M. Sahbi s'est attardé sur la reconnaissance américaine de la souveraineté du Royaume pleine et entière sur les provinces du Sud, précisant qu'elle "révèle la détermination de cette grande puissance à mettre fin à une situation malsaine et sans issue".

"Cette proclamation du président américain a un double sens", a-t-il dit, précisant qu'au niveau politique, la position américaine rejette certaines thèses désuètes et surtout réaffirme le soutien explicite au plan d'autonomie en tant qu'unique solution possible, viable et crédible à ce conflit artificiel.

L'offre marocaine, a-t-il dit, est la seule base pour le règlement juste et durable de ce conflit qui n'a que trop duré.

S'agissant du volet économique, le président de l'UMI a souligné que l'ouverture d'un consulat américain dans la ville de Dakhla contribuera à la promotion des investissements et au développement socioéconomique dans le Sahara marocain, notant que la vision royale vise à renforcer le développement économique dans tout l'espace africain.

Le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Abdelghani Bouayad, a indiqué, de son côté, que les provinces du Sud sont appelées à devenir un maillon stratégique vers l'Afrique subsaharienne, mettant en relief les programmes lancés dans ces provinces dans les différents domaines.

"Nos provinces du sud deviendront un espace attractif pour les investissements nationaux et internationaux et contribueront à une accélération du rythme de développement de la région et l'amélioration du bien-être de la population", a-t-il conclu.

D'autres intervenants ont insisté à cet effet que "ce n'est pas un hasard que la première puissance mondiale fasse une déclaration historique en reconnaissance de notre souveraineté sur notre territoire". "Il s'agit en fait d'une concrétisation de souveraineté ", ont-ils dit.

Cette rencontre, qui a réuni des chercheurs-universitaires et experts en droit, s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences organisées par l'université Moulay Ismail.