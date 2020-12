Maroc: Al Hoceima - Un élan de développement considérable, grâce aux projets du programme "Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit"

Al Hoceima — Le programme de développement spatial "Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit", que SM le Roi Mohammed VI a lancé en 2015, a créé un élan de développement considérable sans précédent dans la province d'Al Hoceima, grâce à ses nombreux projets structurants et ses grands chantiers de développement.

Les travaux de la majorité des chantiers de ce programme de développement, dont le nombre dépasse 1.000 projets couvrant plusieurs secteurs, aussi bien dans le milieu urbain que rural relevant de la province d'Al Hoceima, enregistrent un progrès important. En effet, certains sont achevés, tandis que d'autres se trouvent dans un état avancé de réalisation.

Ces projets structurants, pour lesquels une enveloppe budgétaire d'environ 6,5 milliards de dirhams a été mobilisée, se caractérisent par leur répartition entre les différents milieux ruraux et urbains, de manière à réduire les inégalités dans la province, et ce afin de démocratiser les services sociaux et les prestations de proximité, tout en permettant aux habitants d'accéder aux infrastructures de base.

Toutes les catégories sociales dans la province d'Al Hoceima, qu'il s'agisse des jeunes, des femmes, des catégories vulnérables, des élèves, des étudiants ou encore des sportifs, ont trouvé leur bonheur dans ces projets structurants qui auront un impact considérable sur l'amélioration de leur situation et de leur cadre de vie, étant donné qu'ils comprennent des hôpitaux, un grand stade, des terrains de proximité et des établissements scolaires, outre nombre de bâtiments culturels, sportifs et sociaux.

Les habitants du milieu rural relevant de la province ont salué la dynamique exceptionnelle créée par ce programme de développement important qui contribuera, sans nul doute, à désenclaver les zones rurales à travers la mise en oeuvre d'un ensemble de routes et d'axes routiers, l'approvisionnement de plusieurs douars en eau potable et la valorisation des produits locaux, outre l'achèvement des chantiers de réhabilitation urbaine de plusieurs communes relevant de la province.

S'agissant de l'importance de ce programme de développement et la dynamique qu'il a créée dans la province, l'acteur économique, Mohamed Belhaji, a expliqué que ce qui caractérise les projets du programme "Al Hoceima Manarat Al Moutawasit", est qu'ils couvrent tous les aspects très importants dans la vie des citoyens, notamment la religion, la santé, l'économie, le social et l'éducation, et visent principalement à améliorer leur situation et leur cadre de vie, tout en réalisant un développement économique et social.

Ces projets impulseront un élan à la province à travers le renforcement du réseau routier, tout en le reliant à plusieurs villes et provinces, outre la mise en place d'infrastructures d'accueil importantes, à l'instar des établissements hospitaliers, ainsi que les complexes culturels et sportifs, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

En plus de cet élan de développement considérable, M. Belhaji, également président de la Fondation Al-Yakada pour les jeunes et l'auto-emploi, a affirmé que ces projets contribueront aussi à améliorer le climat des affaires au sein de la province d'Al Hoceima, et à renforcer l'attractivité de la province pour en faire une destination de choix pour nombre de chantiers et d'investissements importants.

Pour sa part, l'acteur culturel et touristique, Anouar Akouh, a estimé que la population de la province d'Al Hoceima avait grand besoin de ces projets structurants pour combler le besoin relevé à plusieurs niveaux, notamment les infrastructures, les routes, les services de santé, l'approvisionnement en eau potable et les installations sportives.

Concernant les grands projets du programme "Al Hoceima, Manarat Al Moutawasit", qui auront un impact énorme sur les habitants, M. Akouh a noté qu'il s'agit notamment du barrage Ghiss, dont la mise en place contribuera à renforcer l'approvisionnement de la province en eau potable, les établissements hospitaliers en cours de réalisation, qui aideront à rapprocher les services de santé, les nombreux axes routiers qui permettront de désenclaver les zones reculées de la province, en plus des projets culturels à l'instar du Grand théâtre d'Al Hoceima et des centres culturels mis en place dans différentes zones de la province, outre les opérations de réhabilitation et de restauration ayant concerné nombre de monuments et de sites historiques au sein de la province.

Il a, dans ce sens, appelé à promouvoir l'élément humain au sein de la province d'Al Hoceima et à lui accorder davantage d'intérêt, en offrant des formations aux jeunes de la province pour les préparer à mener à bien la tâche de gestion des installations mises en place et celles en cours de réalisation, de manière à ce qu'elles jouent pleinement leurs rôles et qu'elles aient un impact positif et direct sur la vie de la population cible.