Maroc: Générations montantes - 62 projets INDH à Moulay Yaacoub

Moulay Yaacoub — Un total de 62 projets ont été réalisés dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), au niveau de la province de Moulay Yaacoub, avec une enveloppe budgétaire de 26,92 millions de DH.

Ces projets, réalisés au titre des années 2019 et 2020, ont été financés intégralement par le fonds de soutien à l'INDH, indique un communiqué de la province, qui rappelle que ce programme vise à promouvoir le capital humain, à travers une démarche volontariste et proactive, afin de contrecarrer les principales entraves en la matière au niveau de trois axes principaux.

Le premier axe relatif à la santé et la nutrition de la mère et de l'enfant a été marqué par la programmation de 7 projets d'un montant de 2,15 MDH, touchant à l'équipement des formations sanitaires en matériel médical et biomédical, l'organisation des campagnes médicales et de sensibilisation et l'acquisition des kits sanitaires et alimentaires au profit des femmes et nouveau-nés.

Le deuxième axe, qui concerne la généralisation du préscolaire en milieu rural, a été caractérisé par la création de trois unités de préscolaire en 2019 et la programmation de 39 autres unités en 2020 bénéficiant à 1.039 enfants, avec un montant global de 11,41 MDH, dont 1,4 MDH réservé aux frais de fonctionnement.

Cet axe a permis aussi le recrutement de 42 éducateurs et éducatrices dans le cadre de deux contrats programmes avec la fondation marocaine pour la promotion du préscolaire, note la même source.

Quant au troisième axe, à savoir "l'appui à la scolarité et l'épanouissement des jeunes", il a été marqué par la mise à niveau et l'appui au fonctionnement de 5 Dar Talib et Taliba au profit de 325 élèves, l'acquisition de 8 minibus pour le transport scolaire au profit de 620 élèves et la distribution de cartables et kits scolaires au bénéficie de 69.171 élèves dans le cadre de l'Initiative royale "un million de cartables", pour un coût total estimé à 13,36 MDH.