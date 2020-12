Maroc: 2020, une année sans précédent de révolution digitale !

Casablanca — A l'heure de la pandémie, où les quotidiens regorgent de nouvelles sombres, il y a eu aussi de bonnes nouvelles... Cette crise sanitaire a accéléré la digitalisation à travers le monde, obligeant ainsi les populations à rester chez elles, les activités professionnelles à s'adapter au télétravail, les écoles à adopter l'enseignement à distance et les entreprises à faire du digital une priorité sacrée.

Pour toutes les entreprises, engagées ou sceptiques au numérique, la crise épidémiologique a imposé l'adhésion totale et inconditionnelle à la transformation numérique. Au Maroc, comme ailleurs, le digital s'est montré comme un chantier en plein essor, nécessaire et incontournable, pour assurer la continuité des services publics ou privés, augmenter l'efficacité, promouvoir la qualité des services rendus et booster l'économie.

Dés le début de la crise, les différentes entreprises marocaines ont fait preuve d'agilité, d'adaptation et d'appétence par rapport au digital, et ce malgré la lenteur constatée au niveau de la mise en place de réglementations pour accélérer la numérisation. Les entreprises et les institutions relevant des différents secteurs publics et privés se sont mobilisées pour adhérer à cette nouvelle optique, à travers le lancement des plateformes interactives, des applications en ligne, des espaces d'échanges virtuels, des centres de formation à distance, des sites web spécialisés, et même en inventant de nouvelles solutions digitales adaptées aux besoins qui surgissaient avec l'évolution de la crise sanitaire.

Dans une interview accordée à la MAP, le Directeur de l'Agence de Développement du Digital, Mohammed Drissi Melyani, a souligné que lors de ces circonstances exceptionnelles, l'outil digital s'est avéré un moyen incontournable pour assurer la continuité des services rendus et s'est imposé fortement comme une solution technologique capitale à même de pérenniser les prestations de services publics et privés.

"Nous étions témoins de l'adhésion de l'usager (citoyen/entreprise) mais aussi des administrations publiques aux outils digitaux, et également de la grande prise de conscience au sujet de la transformation digitale, et son importance pour assurer la relance économique de notre pays", s'est-il réjouit.

Il s'agit notamment, a fait savoir M. Melyani, de l'accompagnement à la mise en place d'une administration publique efficace, une économie orientée vers l'innovation, une société de savoir inclusive axée sur le numérique, et un environnement favorable en matière d'évolution du cadre réglementaire, du développement des talents digitaux et de construction d'une confiance numérique durable.

Il est clair que le besoin d'un accompagnement est pressant à tous les niveaux pour favoriser l'appropriation et la pérennisation de cette dynamique de digitalisation que connaît notre pays, a estimé le Directeur, notant que cet accompagnement passe notamment par la mise en œuvre de réels programmes de conduite de changement permettant la contribution des usagers à la recherche des leviers de la croissance multidimensionnelle.

En effet, la crise sanitaire a favorisé le télétravail au niveau des administrations publiques, les réunions à distance facilitées par l'adoption des solutions de visioconférence, ce qui a permis de faciliter les échanges et la continuité des services publics rendus aux usagers, en respectant les mesures de distanciation physique.

Dans ce sens, l'Agence de Développement du Digital a accéléré la mise en place de solutions digitales permettant la dématérialisation de certaines procédures à savoir d'une part, l'accompagnement des administrations marocaines dans l'adoption du travail à distance et d'autres part, la réduction des échanges physiques de documents et de courriers administratifs susceptibles de présenter un réel facteur de risque de contamination au nouveau Coronavirus Covid-19. Il s'agit notamment de 3 solutions à savoir, le Bureau d'ordre digital, le Parapheur électronique et la plateforme "Télé-accueil".

Il est à souligner que le nombre d'administrations ayant souscrit aux « bureau d'ordre digital » et « parapheur électronique » est passé de 30 à près de 1000 administrations (collectivités territoriales incluses) en l'espace de 7 mois, a précisé le responsable, indiquant que la plateforme « Télé-accueil » a été déployée en faveur de 17 administrations et une moyenne de 40 rendez-vous par jour y sont souscrits.

Quant aux perspectives de digitalisation, M. Melyani a indiqué qu'elles restent tributaires d'un certain nombre de prérequis nécessaires à la concrétisation des objectifs escomptés et à faire aussi d'une évolution numérique un enjeu national de taille.

"Nous avons tous témoigné de l'imposition du digital aux gouvernements des pays du monde entier, comme un enjeu majeur de développement économique et social. Force est de constater, qu'au Maroc, un tel développement ne peut être envisagé sans suffisamment investir dans le développement de l'infrastructure numérique, l'éducation, la formation et la R&D en vue de faire face aux défis post Covid-19 pour l'année à venir, de mettre en place un écosystème numérique efficace favorisant ainsi la relance socio-économique du Maroc", a-t-il dit.

Ces mêmes investissements nécessitent bien évidemment la mobilisation de moyens financiers à la hauteur des défis. L'objectif étant de soutenir les projets de digitalisation notamment à travers la multiplication et le développement de mécanismes de financements innovants et leur promotion auprès des porteurs de projets sur l'ensemble des régions et territoires, a conclu le Directeur de l'ADD.