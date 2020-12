Congo-Kinshasa: Sardine Lusamba - «l'Union Sacrée ne doit pas être comprise comme la victoire d'une famille politique sur une autre... »

Réagissant à propos de l'Union Sacrée de la Nation que prône le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, la Coordinatrice exécutive de l'ONG "la Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral" (SOFEPADI), Sandrine Lusamba, a plaidé pour que la parité soit de strict respect car, selon elle, celle-ci est l'émanation de la Constitution. Dans cette foulée, cette dernière a souhaité que toutes les batteries soient mises en marche pour que l'informateur soit connu le plus rapidement possible.

Les deux récents discours prononcés par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'un à l'issue des consultations le 6 décembre, et l'autre devant les députés et sénateurs réunis en Congrès le 14 décembre 2020, il s'en est suivie d'une transhumance politique. Plusieurs acteurs, partis et regroupements politiques ont fait de revirement et la plupart se réclament déjà de l'Union Sacrée de la Nation.

Face à cette réalité, Sandrine Lusamba a fait savoir que "l'Union sacrée ne doit pas être comprise comme la victoire d'une famille politique sur une autre, mais plutôt comme un moyen de se rattraper et de proposer un Gouvernement à la hauteur du pays". Pour elle, il n'y a rien que la couleur qui a changé, mais la nature demeure.

La Coordinatrice de la SOFEPADI affirme que le Gouvernement Ilunga Ilunkamba a innové dans la représentation féminine, avec environ 18% des femmes dont certaines d'entre elles ont été désignées à des postes clés, ce qui est une première dans l'histoire congolaise. A titre illustratif, elle a cité la Chambre basse du Parlement où, pour la première fois, une femme a été élue présidente du bureau de l'Assemblée Nationale. C'est donc une fierté pour les femmes, souligne-t-elle. C'est pourquoi, au sujet de la composition du prochain Gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, Sandrine Lusamba insiste sur la représentation de la jeunesse ainsi que celle de la gente féminine, conformément à la parité garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo.

Et, en ce qui concerne la nomination de l'informateur pour identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, Sandrine Lusamba pense que les choses doivent être accélérées.

Enfin, elle demande au Chef de l'Etat de faire preuve de dynamisme et de neutralité. C'est-à-dire, que le Président de la République ne doit pas avoir de penchant pour tel ou tel autre camp politique, a-t-elle conclu.