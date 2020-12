Afrique: Félix Tshisekedi représentera l'Afrique au prochain sommet du G20

En sa qualité de Président en exercice de l'Union Africaine dont il prendra les rênes en février de l'année prochaine, le Chef de l'Etat congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est invité au prochain Sommet du G20 en Italie. L'invitation officielle du Premier ministre italien Giuseppe Conte, lui a été remise ce mardi 22 décembre 2020 à la cité de l'Union Africaine par M. Luca Attanasio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie en RDC.

Conçu autour de trois « P », à savoir la population, la planète et la prospérité, le sommet du G20 est une réunion de grandes réflexions et décisions sur l'économie mondiale. Selon l'ambassadeur Italien, c'est dans ce cadre précis que l'on doit beaucoup attendre de la collaboration entre le G20, l'Union africaine et la RDC.

Prévu au mois d'octobre 2021, le prochain sommet du G20 donnera l'occasion au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi de défendre la cause du continent africain devant les dirigeants des pays les plus développés.

Cette réunion des dirigeants des 20 pays les plus riches du monde va se pencher, entre autres, sur la relance de l'économie mondiale post COVID-19.

Le diplomate italien en poste à Kinshasa a fait savoir que son pays qui vient d'assumer la présidence du G20 entend organiser le prochain sommet au dernier trimestre de l'année 2021 afin de passer le flambeau à un autre pays du G20.

En perspective de son investiture en tant que Président de l'Union Africaine en au cours d'un sommet extraordinaire à Addis-Abeba février 2021, l'Union européenne, à travers son ambassadeur en RDC ainsi que plusieurs Chefs d'Etat ont promis d'apporter au président Tshisekedi tout leur soutien afin qu'il réussisse son mandat.

Retenons ici que l'objectif du prochain sommet du G20, c'est d'essayer de faire sortir le monde du blocage dont ont souffert les économies du monde à cause de la pandémie de la COVID-19. Il s'agira de favoriser les Petites et moyennes entreprises pour la reprise économique dans un monde post-covid, profiter de la révolution verte, de la révolution digitale et de tout ce qui concerne la protection environnementale.