Congo-Kinshasa: Jean-Lucien Bussa rejoint Félix Tshisekedi !

C'en est donc fini avec le Front Commun pour le Congo. Jean-Lucien Bussa reprend sa liberté d'engagement et d'action. Ainsi, écrit-il, dans une lettre adressée à Joseph Kabila, l'Autorité Morale, depuis ce lundi 21 décembre 2020. Il adhère à l'Union sacrée et en donne, ici, toutes les raisons de son nouveau choix politique.

Tenez ! Le retour à la présidentielle à deux tours, la suppression du seuil d'éligibilité imposé aux partis politiques, le retour au paiement de la caution électorale par liste et accessible à tous les congolais en vertu de l'égalité des chances et d'opportunités, l'irrevocabilité de la nationalité congolaise d'origine, le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et du fonctionnement de la CENI. Telles sont des réformes indispensables pour lesquelles Jean-Lucien Bussa estime qu'il est temps, pour lui et la CODE, de rejoindre les conclusions des consultations menées, depuis le 2 novembre 2020, et consacrées dans les discours présidentiels du 6 et 14 décembre 2020.

Quoique le Front Commun pour le Congo n'ait pas pris part aux consultations, il se dégage, néanmoins, une convergence des vues entre lui, la CODE et l'actuel Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, autour de ces réformes politiques et institutionnelles majeures qui réaffirment la volonté du Constituant et que la CODE, son Regroupement Politique, avait déjà approuvées, lors de sa réunion du 19 décembre 2020. Ceci lui permettrait d'œuvrer, en toute responsabilité, à leur aboutissement dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Dans cette même lettre, Jean-Lucien Bussa Tongba rappelle, par ailleurs, les circonstances qui, du temps du Dialogue de la Cité de l'Union Africaine sous l'égide d'Edem Kodjo, le conduisirent à rallier l'ex-Majorité Présidentielle dont le FCC n'aura été jusqu'ici qu'une excroissance de ce combat historique mené en vue de l'alternance démocratique, civilisé et pacifique à la tête du pays, le 24 janvier 2019.

Aujourd'hui, après cette phase fatidique, la bataille de ces réformes le détermine à opérer un changement de cap pour l'avenir de la RD. Congo et du peuple congolais, insiste-t-il.