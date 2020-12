Congo-Kinshasa: Gouvernement - Les derniers hommages rendus à Michel Eyrolles Mvunzi Meya

Décédé à Kinshasa le 16 décembre dernier à l'âge de 46 ans, Michel Eyrolles Mvunzi Meya a reçu les hommages mérités du Premier ministre Ilunga Ilunkamba qui conduisait l'ensemble de son équipe gouvernementale.

C'était ce mardi 22 décembre 2020 à la morgue de l'Hôpital du Cinquantenaire, au cours d'une cérémonie des obsèques officielles essentiellement marquée par des dépôts des gerbes de fleurs. Le Chef du Gouvernement Central a été le tout premier à poser ce geste avant d'être suivi des autres membres du Gouvernement Central.

C'est ce mercredi 23 décembre 2020 que la dépouille du Ministre Délégué auprès du Vice-Premier Ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Eyrolles Michel MVUNZI MEYA, sera acheminée à Kenge dans son Kwango natal, pour d'autres hommages avant l'inhumation.

Les émotions, la tristesse ainsi que des chants et danses traditionnels ont marqué l'ambiance avant les témoignages de ses collaborateurs et certains de ses proches sur l'illustre Disparu. Eyrolles Michel MVUNZI MEYA aura été une Personnalité au parcours élogieux et surtout sérieux.

De l'obtention de sa Licence en Droit International à l'Université de Kinshasa jusqu'à son élévation au poste de Ministre Délégué auprès du VPM de l'intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières qu'il a occupé jusqu'à la fin de ses jours sur cette terre des hommes, Eyrolles Michel MVUNZI MEYA s'est distingué par ses compétences et son savoir-faire aussi comme Expert en Fiscalité et Décentralisation. Ce Cadre du Parti politique RENOVAC a servi valablement son Pays jusqu'au dernier jour de sa vie.

Il sied de retenir que le Ministre Délégué MVUZI MEYA a été élu Député National en 2018 dans la Circonscription électorale de Kenge, au Kwango.