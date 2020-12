Congo-Kinshasa: Union Sacrée de la Nation - Thomas Lubanga appelle à soutenir les actions de Félix Tshisekedi

Pourquoi avons-nous choisi l'Union Sacrée pour la Nation ? C'est à cette question que le Président de l'UPC, Thomas Lubunga s'est attelé à répondre au cours d'une conférence de presse qu'il a animé dernièrement à Kinshasa.

A l'en croire, la situation actuelle du pays, plus particulièrement dans sa partie de l'Est se présente en un film d'horreur, notamment, dans la province de l'Ituri avec ses tueries quotidiennes, ses centaines de milliers des personnes déplacées et condamnées ainsi à la misère, voire à la mort certaine à cause des conditions de vie particulièrement difficiles dans des sites de fortune... "L'UPC voit dans l'Union Sacrée pour la Nation la chance d'instaurer la bonne gouvernance dans ce pays, cette bonne gouvernance dont elle partage l'idéal avec l'UDPS, parti dans les raisons duquel bon nombre de ses cadres ont milités sous la Deuxième République.

Ce disant, l'UPC ne vise pas un quelconque positionnement politique. L'UPC n'est pas à la recherche de poste politique. Elle veut de la paix, une paix pour le Congo, une paix pour l'Est et une paix pour l'Ituri en particulier afin que ces milliers des déplacés retournent chez eux et travaillent pour gagner leur vie au lieu de dépendre de l'assistance humanitaire"... Enfin, le leader de l'UPC en appelle au sens de patriotisme de tous les adeptes de l'Union Sacrée pour soutenir prioritairement les actions du Chef de l'Etat à restituer le sourire à ces rescapés des atrocités de l'Est du Congo". Ci-après, l'exposé de la conférence intégrale de l'UPC.

CONFERENCE DE PRESSE DE L'UNION DES PATRIOTES CONGOLAIS ET ALLIES

Thème : Pourquoi avons-nous choisi l'Union Sacrée pour la Nation ?

Mesdames et Messiers de la Presse,

Nous vous remercions, une fois de plus, d'être venus vous entretenir avec nous sur le sujet de l'heure qu'est l'Union Sacrée pour la Nation, et des échos fidèles que vous avez toujours fait de nos évènements tant heureux que malheureux.

Notre remerciement se veut insistant envers chacune et chacun de vous dans les circonstances de récession que nous impose la pandémie implacable de COVID-19 dont la 2ème vague s'annonce particulièrement virulente. Nonobstant les risques courus, vous avez accepté de venir à cette conférence. Merci de tout cœur !

Vous avez suivi, comme nous, l'adresse-bilan du Chef de l'Etat à la Nation sur les deux premières années de son mandat sous le label de la coalition CACH-FCC.

Vous avez suivi également les remue-ménages et les prises de position qui s'en sont suivi tant au sein de la classe politique que dans l'opinion publique, dont celles de l'Union des Patriotes Congolais et alliés.

Vous suivez suivi particulièrement la prise de position de l'UPC et alliés par ma voix et par celle du directoire dont le couronnement a été la marche populaire organisée à Bunia, chef-lieu de la Province de l'Ituri, mercredi 16 décembre dernier.

D'aucuns se demandent pourquoi ces prises de position quelque peu intempestives de l'UPC, un parti politique très peu visible sur la scène politique et dans les institutions.

C'est pour répondre à cette interrogation et à d'autres que vous ne manquerez pas de soulever que j'ai tenu à organiser cette conférence de presse afin de clarifier le sens de la position de l'UPC.

L'UPC et alliés sont de ceux qui de par leur histoire souffrent le plus de la situation chaotique du pays mieux décrite par le Chef de l'Etat dans son adresse télévisée à la Nation et plus récemment devant les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès.

La situation actuelle du pays, plus particulièrement dans sa partie de l'Est se présente en un film d'horreur notamment, dans la province de l'Ituri avec ses tueries quotidiennes, ses centaines de milliers des personnes déplacées et condamnées ainsi à la misère, voire à la mort certaine à cause des conditions de vie particulièrement difficiles dans des sites de fortune.

Oui, de l'Ituri à Beni la vie humaine est banalisée, désacralisée... comme le montrent les images des atrocités insupportables perpétrés quasi quotidiennement dans cette partie du pays. Un pan entier de la population congolaise (plus de deux millions en Ituri) est voué à une vie d'errance et de précarité chronique.

La situation sociale est tout aussi catastrophique pour ces milliers des déplacés et le reste de la population de l'Ituri avec l'arrêt des services sociaux de base (école, soins de santé... ) dans trois de ses cinq territoires. Aujourd'hui, les territoires de Djugu et Irumu sont accessibles à 20% de leurs étendues habitées tandis que l'autorité de l'Etat y est quasi inexistante.

Les milices font la loi et se permettent de lever des taxes pour soutenir leur entreprise maléfique. L'évocation du terme génocide pour le cas de l'Ituri par le Chef de l'Etat en juillet 2018 et plus récemment par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme n'a été ni exagéré ni faux. Car, ce qui se commet dans cette partie du pays est bien un génocide dont malheureusement la communauté nationale et internationale a peur de parler.

La situation vécue à Kinshasa n'est pas meilleure. Nous sommes arrivés à manquer les biens et services les plus élémentaires pour une capitale : l'eau courante est quasi inexistante dans tous les quartiers de Kinshasa. A la place ce sont des forages qui nous fournissement de l'eau dont Dieu seul connait la qualité.

L'électricité est aléatoire et si elle est fournie, elle est tantôt trop faible tantôt trop forte, au grand dam de nos appareils électroménagers. En cas de pluie, nos routes et rues se transforment en des larges rivières qui invitent chaque ménage à s'équiper désormais en pirogue et autres embarcations pour le déplacement.

La commune de la Gombe, siège des institutions nationales et miroir du pays, n'échappe pas à ce tableau qui rappelle étrangement certaines capitales qui ont connu de longues guerres. Mais la guerre à Kinshasa date de 1998, soit 22 ans passés. Et pourtant, Kinshasa garde encore l'image d'une ville récemment sortie de la guerre.

Mesdames et messiers,

Dans pareille situation, vous comprenez aisément que l'UPC qui était né dans les atrocités pour établir la paix et qui a toujours œuvré pour la paix ne pouvait pas rester insensible au message du Chef de l'Etat qui veut que l'Ituri et le Congo retrouvent la paix et le chemin du développement. Souvenez-vous de la devise de l'UPC à sa création : « Napenda Amani, Nataka Amani » - « J'aime la Paix, Je veux la Paix ». Cette devise est encore vraie aujourd'hui.

Voilà pourquoi, l'UPC a applaudi de deux mains le message du Chef de l'Etat et s'est engagé à soutenir et à accompagner toutes les réformes qui seront entreprises à travers l'Union Sacrée pour la Nation pour concrétiser la volonté du Chef de l'Etat de voir les Congolais et les Congolaises vivre dans la paix et jouir du bien-être que peuvent leur procurer les nombreuses richesses dont regorge le pays.

L'UPC voit dans l'Union Sacrée pour la Nation la chance d'instaurer la bonne gouvernance dans ce pays, cette bonne gouvernance dont elle partage l'idéal avec l'UDPS, parti dans les raisons duquel bon nombre de ses cadres ont milités sous la Deuxième République.

Ce disant, l'UPC ne vise pas un quelconque positionnement politique. L'UPC n'est pas à la recherche de poste politique. Elle veut de la paix, une paix pour le Congo, une paix pour l'Est et une paix pour l'Ituri en particulier afin que ces milliers des déplacés retournent chez eux et travaillent pour gagner leur vie au lieu de dépendre de l'assistance humanitaire.

L'UPC en appelle au sens de patriotisme de tous les adeptes de l'Union Sacrée pour soutenir prioritairement les actions du Chef de l'Etat à restituer le sourire à ces rescapés des atrocités de l'Est du Congo. L'UPC et nous même retrouveront le sommeil le jour où l'Ituri et tout le Congo sera en paix car, la paix constitue notre leitmotiv et nous avons payé le prix le plus fort pour la paix.

Faisons de cette Union Sacrée une union qui fait la force et non une Union qui fait la farce.

Bonne fête de Noël à chacune et chacun et à vos familles respectives.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 18 décembre 2020

Pour l'Union des Patriotes Congolais et Alliés

Thomas LUBANGA DYILO

Président de l'Union des Patriotes Congolais