Congo-Kinshasa: Naufrage !

Tout le monde se rappelle de ce paquebot transatlantique britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg, lors de son voyage inaugural de Southampton à New York. Entre 1490 et 1520 personnes avaient trouvé la mort.

Ce qui fait de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l'époque. Les passagers mangeaient, buvaient et dansaient jusqu'à ce que le paquebot est allé heurter l'iceberg. Triste ! Comparativement à ce drame qui a inspiré James Cameron à produire et à réaliser le célèbre film «Titanic» en 1997, en RDC par contre, la plateforme politique du Front Commun pour le Congo de Joseph Kabila est au point de subir le même sort. Elle connaît d'ores et déjà, une collision qui lui semble fatale. Un cataclysme dont ses effets collatéraux risqueraient de le précipiter. Après la déchéance de Mabunda, le divorce avec le CACH de Félix Tshisekedi, les départs enregistrés surtout en ce mois de décembre donnent une matière à réfléchir à tous les protagonistes politiques.

Après l'ADRP de Rubota, Palu de Godefroid Mayobo, CODE du Ministre Jean-Lucien Bussa vient d'emboiter le pas. Tenant mordicus aux réformes essentielles sur le plan politique notamment : le retour à l' élection présidentielle à deux tours, la suppression du seuil d'éligibilité imposé aux partis politiques, le retours au paiement de la caution électorale par liste et accessible à tous les congolais en vertu de l'égalité des chances et d'opportunités irrévocabilités de la nationalité congolaise d' origine, le changement du mode de désignation des Gouverneurs de province et celui du fonctionnement de la commission Electorale Nationale indépendante, CENI en sigle, Jean-Lucien Bussa vient ainsi de rejoindre Félix Tshisekedi dans l'union sacrée. Celle-ci prend forme et se redresse comme une nouvelle majorité parlementaire, alors que le FCC par contre se dissèque peu à peu. A l'allure où vont les choses, ne soyons pas étonnés de voir d'autres formations politiques quitter le «Titanic» FCC pour rejoindre l'union sacrée.

Qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de cette plateforme «hyper nationaliste» ? Pourquoi autant de départs et frustrations dans le chef de ses composants ? Oui, une réflexion profonde s'impose car, on ne récolte que ce que l'on a semé.