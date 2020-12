Congo-Kinshasa: Covid-19 - L'ODEP martèle sur la réduction du train de vie des institutions

Saluant les dernières mesures prises par le président de la République pour accentuer la riposte contre la recrudescence de la covid-19 en RDC, l'Observatoire de la Dépense Publique (ODEP) appelle à la réduction du train de vie des institutions et à des réformes des finances publiques pour faire face aux dépenses de la deuxième vague de cette pandémie.

Dans un communiqué publié ce mardi 22 décembre 2020, cet organe du contrôle citoyen des finances publiques de la République démocratique du Congo rappelle l'impact négatif du confinement de la commune de la Gombe sur le tissu économique lors de la première vague, pour lequel aucune évaluation n'a été faire jusqu' ce jour.

Elle aurait permis, selon l'ODEP, de connaître le niveau du sinistre atteint en termes d'activités formelles tombées en faillite, les contreperformances en matière de mobilisation des recettes publiques, mais aussi l'impact sur les échanges entre les provinces et avec l'extérieur.

Ainsi, pour l'ODEP, cette évaluation s'impose parce qu'à ces dégâts non évalués vont s'ajouter de nouveaux causés par les dernières mesures, étant donné que le couvre-feu va affecter beaucoup d'activités, non seulement dans le secteur des loisirs mais dans tous les petits commerces et activités liées aux hôtels, terrasses, bars, restaurants, locations des véhicules...

La nécessité pour l'Observatoire de la Dépense Publique est de consolider le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la covid-19, mais également sur le volet financement de la riposte, donner la priorité aux réformes des finances publiques.

« Le couvre-feu étant un confinement partiel de 8 heures par jour, il va causer de nouveaux dégâts sur le tissu économique et social qu'il faut évaluer et prendre en charge dans le coût du PMUAIC à court et moyen terme », lit-on dans le communiqué de l'ODEP signé par Florimond Muteba. En effet, plusieurs secteurs de la collectivité nationale sont concernés : Santé, transport, énergie, finances, sécurité alimentaire, industrie, etc.

« Des mesures salutaires mais destructrices »

Au niveau du commerce extérieur par exemple, les risques d'aggravation des déficits de la balance commerciale vis-à-vis des partenaires commerciaux de la RDC restent très élevés. « Avec la mise en œuvre des nouvelles mesures certes salutaires pour la santé de tous, mais destructrice du tissu économique et social, peu d'exportation, peu de devises, peu d'importation des consommations intermédiaires, baisse de la production intérieure et vont alimenter le cercle vicieux de la pauvreté. Il faut prévoir des compensations », alerte l'ODEP.

Selon elle, il urge donc de mettre en place un certain nombre de mesures pour permettre un réel encadrement de la mobilisation des recettes qui peuvent atteindre non seulement les minimas soit, 6,8 milliards USD mais aller au-delà. Notamment la lutte contre le coulage de recettes, la réhabilitation de tous les contrôles (administratifs, juridictionnels et parlementaires, mais surtout la réduction drastique du train de vie de l'Etat.

« Réduire de 80% la taille du cabinet du Président de la République, du Premier ministre et des ministres. Il faut dépouiller la présidence de la République de toutes ces cellules qui l'entourent dont les activités relèvent des ministères notamment l'Agriculture, les Infrastructures, l'Energie, ... », souligne l'ODEP, avant de préciser que « de cette manière, nous disposeront en priorité de nos ressources propres pour la mise en œuvre du PMUAIC, et faire face aux autres exigences du développement ».