Angola: Le pays et le Royaume de Belgique discutent du renforcement de leur coopération

Luanda — L'Angola et le Royaume de Belgique ont analysé mardi les aspects liés au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine migratoire.

La situation a été évoquée à Bruxelles, lors d'une rencontre entre l'ambassadeur angolais Mário de Azevedo Constantino et le directeur général du service de l'immigration et des affaires étrangères du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique fédérale du Royaume de Belgique, Freddy Roosemont, lit-on dans une note de l'ambassade angolaise dans ce pays européen.

Mário Constantino a souligné l'importance que l'Angola attache aux relations de coopération avec l'Union européenne, ayant souligné dans ce contexte les résultats de la dernière réunion ministérielle UE-Angola, un partenariat qui peut également renforcer la coopération bilatérale avec le Royaume de Belgique.

Les diplomates ont encore considéré les mesures préventives et la formation institutionnelle comme deux éléments décisifs pour renforcer la coopération dans ce domaine.

Faire progresser la négociation de projets de réadmission et d'exemption de visa dans les passeports diplomatiques et de service, ainsi que rendre les réunions de travail entre les hauts fonctionnaires des ministères correspondants plus fréquentes sous format virtuel sont d'autres initiatives indispensables, a souligné l'ambassadeur Mário Constantino.

À son tour, Freddy Roosemont a fait savoir de l'existence de nombreuses demandes d'asile de citoyens de différentes nationalités, dont des Angolais.

Concernant ce sujet, le diplomate angolais a présenté la préoccupation de l'ambassade quant aux éventuels demandeurs d'asile.

En ce sens, Mário Constantino a rappelé qu'en vertu des critères établis par les conventions internationales dont font partie la République d'Angola et le Royaume de Belgique, il n'y a aucune raison d'envisager d'éventuelles demandes d'asile, car les procédures exigent qu'avant tout la vérification de la nationalité de tout candidat.

Il a souligné que la collaboration du secteur consulaire est indispensable en matière d'identification.

Plus de 5.000 Angolais sont enregistrés dans les services consulaires de la mission diplomatique angolaise au Royaume de Belgique.

Les relations politico-diplomatiques entre la République d'Angola et le Royaume de Belgique remontent à 1979.