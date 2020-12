Cote d'Ivoire: Musique/Après la sortie de son dernier album "One the track" - Bébi Philip reçu par Raymonde Goudou Coffie

L'artiste N'Guessan Amessan Bébi Philippe alias Bébi Philip a été reçu par Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Culture et de la Francophonie le 21 décembre, à son cabinet au Plateau, au 22e étage de la Tour E.

Cette occasion a été pour Mister BBP de dire toute sa gratitude au premier responsable de son ministère de tutelle qui a apporté sa contribution lors de la levée de fonds qu'il a lancé pour financer la production de son album "On The Track". « Madame la ministre, il fallait que je vienne vous remercier de vive voix pour l'aide que vous m'avez apportée lorsque je cherchais les moyens pour produire mon œuvre. Vous avez réagi, cela m'a beaucoup touché. Et, ça m'a fait plaisir de savoir que mon ministère de tutelle me soutient. Merci pour l'intérêt que vous accordez à mon talent », a déclaré Bébi Philip.

En retour, Raymonde Goudou Coffie a félicité et encouragé "son fils" Bébi Philip, avant d'indiquer qu'elle est à la disposition de tous les artistes. « Je l'ai dit lorsque je suis arrivée au ministère de la Culture et de Francophonie que je suis là pour tous les artistes. Il n'y a pas que les chanteurs, il y a aussi ceux de la littérature, de la peinture, du cinéma, de la danse, du théâtre... qui honorent la Côte d'Ivoire. Je vais accompagner ceux qui ont des actions à mener, et ceux qui ont envie d'avancer. Afin qu'ils soient la fierté de la Côte d'Ivoire. Mon vœu le plus cher est de voir les artistes ivoiriens vivre de leur art. C'est en cela que nous travaillons. Mais, c'est ensemble que nous arrivons à relever ce défi », a-t-elle annoncé.

Pendant les échanges, le chanteur coupé-décalé a décliné sa vision de la musique ivoirienne en tant que musicien-arrangeur-auteur-compositeur. Il a également annoncé la reprise de la série de dédicaces de son nouvel album à Abidjan et sa caravane de concerts géants intitulée "On The Track tour", qui va sillonner plusieurs de villes de la Côte d'Ivoire. Ce sera, selon l'artiste, l'occasion de véhiculer un message de paix, de cohésion, de discipline et de solidarité au cours de ce périple musical.